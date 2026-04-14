Miércoles 15 de abril de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 14 abr (EFE).-

Beirut.- El Ejército de Israel trata de tomar la ciudad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano, pese a que en Estados Unidos delegaciones de ambos países negocian un alto el fuego, vinculado a su vez al cese definitivo de las hostilidades con Irán.

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Washington.- Los titulares de Finanzas del G7 se dan cita en los márgenes de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial para analizar los efectos de la guerra contra Irán y coordinar una respuesta.

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Washington.- Rueda de prensa de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

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Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU celebra una sesión sobre la situación en Oriente Medio después de que China y Rusia vetaron una resolución sobre el estrecho de Ormuz en el Consejo de Seguridad y días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara bloquear el paso tras el fracaso de la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad.

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Pekín.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, cierra su visita a China con reuniones con representantes de empresas innovadoras y con el presidente de la Cámara de Comercio UE-China, Jens Eskelund, después de haber venido defendiendo la apertura del país asiático para reducir el déficit comercial que tiene Europa.

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Berlín.- Los ministros de Defensa de Alemania y del Reino Unido, Boris Pistorius y John Healey, así como su homólogo ucraniano, Mijailo Fédorov, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participan en Berlín en una reunión del Grupo de Contacto en Defensa de Ucrania, que reúne a unos 50 países que ayudan al país invadido por Rusia con financiación para adquirir material bélico.

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Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Moscú.- El sistema autoritario creado durante el último cuarto de siglo por el líder ruso, Vladímir Putin, comienza a dar muestras de debilidad, asegura a EFE el opositor y aspirante presidencial Boris Nadezhdin.

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Yaundé.- El papa visita al presidente de Camerún, Paul Biya, en el Palacio Presidencial y mantiene un encuentro con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático en el Palacio de Congresos. Nota: El papa visita el orfanato Ngul Zamba y se reúne con los obispos del país.

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Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe a los líderes de las principales centrales sindicales del país para discutir un proyecto para reducir la carga horaria de la jornada laboral.

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La Habana.- Los sacos de carbón y las hornillas están regresando en masa a las cocinas de Cuba de la mano de la acuciante crisis energética, azuzada en los últimos meses por el bloqueo petrolero de EE.UU. a la isla. «Cuando no tenemos corriente, prendo mi carbón», explica a EFE la habanera Miriela Durand mientras se dispone a cocinar en su garaje.

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Bruselas.- El secretario general del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jasem Mohamed Albudaiwi, comparece ante la comisión de Exteriores del Parlamento Europeo

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Santiago de Chile.- El Presidente de República Checa, Petr Pavel, realiza una visita oficial a Chile, y es la primera que recibe el mandatario José Antonio Kast tras llegar a La Moneda.

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Santiago de Chile – El presidente de Chile, José el ultraderechista Antonio Kast, presenta la noche de este miércoles en cadena nacional los detalles de una polémica «megareforma» con cerca de 40 iniciativas, considerado uno de sus proyectos estrella y entre las que se encuentran importantes bajadas de impuestos a las empresas y el capital, restricciones en la gratuidad de la educación universitaria y medidas para agilizar los permisos medioambientales.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Nueva York.- La presidenta y consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, admite que el conflicto en Oriente Medio está golpeando al turismo global al trastocar la conectividad aérea y encarecer los vuelos, aunque subraya en una entrevista con EFE que la industria conserva «una alta capacidad de resiliencia y recuperación».

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Jartum.- Sudán cumple tres años de guerra con el conflicto enquistado entre el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de más de 13 millones.

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Nairobi.- Activistas y artistas sudaneses participan en un acto organizado por Amnistía Internacional en Nairobi para conmemorar el tercer aniversario de la devastadora guerra en Sudán plantando tres árboles de neem, una especie escogida por su valor cultural en Kenia y Sudán.

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Londres.- El nuevo museo V&A East de Londres abrirá sus puertas el próximo 18 de abril en un edificio inspirado en un vestido del diseñador español Cristóbal Balenciaga, que se presenta hoy a la prensa. Y lo hará con la exposición ‘The Music Is Black: A British Story’, sobre la música negra británica y su influencia cultural.

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París.- Isabelle Huppert revive el escándalo que protagonizó Liliane Bettencourt, la hija del fundador del grupo L’Oréal, por su relación con un joven artista, en ‘La mujer más rica del mundo’, un filme sobre el poder y las relaciones, aunque para la actriz francesa hay muchas maneras de ser una «mujer poderosa», más allá del dinero.

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Miami.- La actriz y guionista Sonia Manzano, reconocida por ser la primera latina del programa infantil ‘Sesame Street’, reivindicó en una entrevista con EFE el valor de la diversidad en la televisión estadounidense y recordó cómo su trayectoria, reconocida esta semana en el Miami Film Festival, contribuyó a romper estereotipos.

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Ciudad de México.- Alfombra roja de los actores Frankie Muniz, Chris Masterson y Justin Berfield visitan México para promocionar la nueva serie ‘Malcolm in the Middle’.

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Barcelona.- Segundo día de presentación de colecciones en la 080 Barcelona Fashion con lo nuevo de Carrieri, AAA Studio, Boulard, Txell Miras o Dominnico.

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Madrid.- Inauguración de la exposición conmemorativa del 20 aniversario de Casa Árabe en España, que incluye fotografías de la Agencia EFE.

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Londres.- Un Arsenal en su peor momento de la temporada, a pesar del gol de ventaja logrado en la ida en Lisboa, recibe este miércoles a un ambicioso Sporting de Portugal que, en el caso de pasar, haría historia, pues nunca ha jugado unas semifinales de la principal competición europea.

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Múnich (Alemania).- Después de perder casi todos los títulos en juego, el Real Madrid disputa este miércoles un duelo clave para su futuro esta temporada, la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich, ante el que tendrá que remontar el 1-2 de la ida para mantenerse vivo por lo menos en una competición.

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Ciudad de México.- A dos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026, el impacto de las obras ya se siente en la Ciudad de México, una de las sedes del torneo, donde vecinos reportan vibraciones y daños en sus viviendas, además de polvo constante y ruido excesivo.

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Santiago (República Dominicana).- El haitiano Junior Scheldeur es desde junio de 2024 el entrenador del Cibao FC, con el que lidera la liga dominicana gracias al «trabajo duro y la resiliencia», un método que le ha servido para llevar al conjunto a jugar la Copa de Campeones de la Concacaf, algo que no ocurría desde 2018.

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lgs/EFETV

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