Miércoles 15 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid,14 jul (EFE).-

Lima.- La derechista Keiko Fujimori escenifica su victoria electoral en Perú al recibir las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un multitudinario acto al que el fujimorismo ha convocado a sus seguidores para celebrar su próximo retorno al gobierno, casi veintiséis años después de la dimisión del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

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Lima.- El excandidato presidencial peruano Perú Roberto Sánchez, encabeza una manifestación para exigir la liberación del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022).

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibe en Palacio Nacional al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, para fortalecer las relaciones bilaterales en el primer encuentro cara a cara entre ambos líderes.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra de nuevo una sesión sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

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Kiev.- El vicepresidente primero y ministro de Economía del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, visita Kiev acompañado de representantes de alrededor de cincuenta empresas españolas para impulsar la firma de contratos con empresas ucranianas.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, da su tradicional rueda de prensa antes del receso del verano para analizar cuestiones de política interior y exterior, así como hacer balance de sus casi 14 meses al frente del Gobierno germano.

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Asunción.- La Coordinadora de Trabajadores Campesinos y Urbanos de Paraguay convoca a una protesta de dos días en Asunción para reclamar el «abandono del Estado al campo» y el acceso a programas productivos del Gobierno del país.

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Montevideo.- Se inaugura en Montevideo la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial para América Latina y el Caribe 2026.

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Asunción.- La secretaria de Estado de Comercio de España, Amparo López, encabeza el conversatorio ‘Mercosur y la construcción de alianzas en el nuevo orden geopolítico’ como parte de su visita a Paraguay. Banco Central de Paraguay

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Tokio.- El ministro de Asuntos Exteriores de Grecia visita Japón.

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París.- Se lleva a cabo una votación solemne en la Asamblea Nacional francesa de la proposición de ley relativa al final de la vida, que incluye la eutanasia y el suicidio asistido, y que el Gobierno remitirá al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre varios de sus aspectos más controvertidos.

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Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga la evolución del producto interior bruto (PIB) de la segunda economía mundial entre abril y junio.

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Tegucigalpa.- La capital de Honduras, Tegucigalpa, afronta una severa crisis de desabastecimiento de agua debido a una prolongada escasez de lluvias que ha mermado críticamente los niveles de los principales embalses de la ciudad, lo que ha endurecido los racionamientos para la población de la ciudad, que supera los 1,5 millones de habitantes.

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Nairobi.- Un tribunal de Kenia emite su fallo sobre la petición de la comunidad rastafari para que se les permita el consumo de cannabis en el marco de su libertad religiosa.

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Noordwijk (Países Bajos).- Los astronautas de la misión espacial Artemis II Christina Koch y Victor Glover, primera mujer y primer afroamericano en sobrevolar la luna, y el comandante de la misma, Reid Wiseman, relatan en una entrevista a EFE su experiencia en ese histórico viaje espacial, durante una visita al Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial en Países Bajos

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Tel Hadid (Israel).- En el yacimiento arqueológico de Tel Hadid, en el centro de Israel, decenas de voluntarios trabajan bajo el sol para sacar a la luz los vestigios de asentamientos históricos de la montaña, desde hace casi 3.000 años hasta hace unos 80, cuando el avance de las tropas israelíes expulsó de allí a los habitantes de la aldea palestina de Al Hadiza.

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Roma.- La inteligencia artificial y la física nuclear han logrado una de las mayores hazañas de la arqueología moderna: digitalizar, «desenrollar» virtualmente y leer, por primera vez de principio a fin, un pergamino de la antigua ciudad romana de Herculano, sepultada hace dos mil años por la erupción del Vesubio.

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París.- La Gran Mezquita de París, que es la más grande de Francia y funciona como centro cultural y religioso, cumple cien años de historia en el corazón de la capital francesa, en cuyo inventario de monumentos históricos figura desde 1983.

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Los Ángeles (EE.UU.) – Una escurridiza Anya Taylor-Joy protagoniza y produce ‘Lucky’, una nueva serie de acción que busca conectar la adrenalina con la dimensión emocional de sus personajes: «Era muy importante que la acción naciera de la emoción, que no se sintiera como algo que simplemente estaba ocurriendo para ser entretenido», cuenta en entrevista con EFE.

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Santo Domingo.- La arena de las plazas de toros y el ambiente de las corridas se traslada a Santo Domingo con la exposición ‘Tauromaquias’, un recorrido fotográfico que documenta la pervivencia de esta tradición en algunos países de Latinoamérica, además de España, Francia y Portugal, de la mano de la artista dominicana Sofía Torres Prida.

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Londres.- Aficionados ingleses se concentran en Londres para ver la semifinal Inglaterra-Argentina que dará pase a la final del 19 de julio.

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Bukovka (R. Checa).- Un aficionado checo convirtió su casa en un santuario argentino.

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