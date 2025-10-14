Miércoles 15 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

7 minutos

Madrid, 14 oct (EFE).-

Bruselas.- Los ministros de Defensa de la OTAN celebran una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas para analizar la situación internacional y los conflictos en curso.

Bruselas.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, atiende a los medios tras participar en la ministerial de Defensa de la OTAN.

Jerusalén.- Gaza espera la entrada de ayuda humanitaria en cumplimiento del acuerdo de alto el fuego, mientras Israel aguarda a que Hamás entregue los 24 cuerpos de rehenes restantes ante el enfado de las familias de los cautivos que aún esperan la llegada de los restos de sus seres queridos.

Ginebra.- El enviado especial de la Autoridad Nacional Palestina, el exprimer ministro Mohamed Shtaye, mantiene un encuentro con la prensa en el marco de una visita oficial a Suiza.

Leópolis (Ucrania).- Los destructivos ataques de Rusia contra la infraestructura gasística de Ucrania generan preocupación sobre la capacidad de suministrar calefacción a millones de hogares ucranianos, lo que ha llevado a las autoridades a aumentar las importaciones de gas y a instar a los ciudadanos a ayudarse mutuamente para prepararse para el invierno ante el descenso de las temperaturas.

Hangzhou (China).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reúne en Hangzhou (China) con su homólogo chino, Wang Yi, para abordar y reforzar las relaciones bilaterales e inaugurar el nuevo campus internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, el primer centro universitario español con docencia presencial en el extranjero.

La Paz.- Los candidatos opositores, el centrista Rodrigo Paz y el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga, realizan sus cierres de campaña antes de la segunda vuelta presidencial que se celebrará en Bolivia el 19 de octubre.

Arequipa (Perú).- El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) celebra en Arequipa (Perú), la ciudad natal de Mario Vargas Llosa, su sesión solemne con la participación del rey de España, Felipe VI; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Arequipa (Perú).- El décimo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) realiza un homenaje al escritor peruano Vargas Llosa tras cumplirse seis meses de su fallecimiento, en el que participa el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, así como los escritores Javier Cercas, de España; Carlos Granés, de Colombia; Soledad Álvarez, de República Dominicana; y Alonso Cueto, de Perú.

Roma – Un tribunal italiano cita al actor francés Gérard Depardieu para la segunda vista del juicio por la presunta agresión al fotógrafo Rino Barillari, conocido como el «rey de los paparazzi», en un incidente ocurrido en Roma en mayo de 2024 cuando intentó fotografiarlo junto a su pareja, Magda Varvusova.

Marsella (Francia).- El Museo de las civilizaciones de Europa y del Mediterráneo de Marsella inaugura la exposición ‘Don Quijote: Histoire de fou, histoire d’en rire’, un recorrido a través del humor, la imaginación y la herencia popular de la obra de Cervantes.

Lima.- Una nueva manifestación de la denominada ‘Generación Z’ convoca a los peruanos en el centro de Lima a protestar contra el Gobierno y el Congreso, ante la ascensión al sillón presidencial del congresista José Jerí a falta de seis meses para las elecciones.

Roma.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, participa junto con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en la conmemoración de los 50 años del atentado contra el ministro y diputado chileno Bernardo Leighton y su esposa Ana María Fresno, cometido por agentes de la dictadura en Roma, y, posteriormente, se reunirá con el Jefe de Estado.

Roma.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, se reúne en Roma con inversores en un encuentro organizado por InvestChile.

Londres.- El adorable personaje japonés Hello Kitty llega a Londres con una exposición monográfica en la Casa de Japón con motivo del gran torneo de sumo que se celebrará en la capital británica durante el mes de octubre.

Londres.- El Museo de Historia Natural de Londres presenta la exposición ‘Wildlife Photographer of the Year’ (Fotógrafo de vida salvaje del año), el certamen sobre fotografía de naturaleza más importante del mundo, que reúne 100 instantáneas ganadoras de entre más de 60.000.

Belgrado.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, realiza hoy una visita a Serbia.

Bruselas.- El Comité de Regiones de la Unión Europea celebra una sesión plenaria, en la que participarán el presidente de Aragón, Jorge Azcón, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, asistirá al Comité de las Regiones, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Mira (hasta el miércoles 15), entre otros representantes de autoridades autonómicas y locales españolas.

Fráncfort.- Feria Internacional del Libro en Fráncfort con Filipinas como país invitado de honor (hasta el día 19).

Miami.- El nuevo centro de salud UHealth de la Universidad de Miami es uno de los primeros en estar equipado con herramientas de inteligencia artificial (IA) que, según sus directivos, estarán presentes en «cada aspecto de la experiencia del paciente y del médico».

Nueva York.- La exposición «¡Wepa! Puertorriqueños en el mundo de los comics!», en la Biblioteca Publica de Nueva York, cuenta de la larga presencia de boricuas en este popular universo, tanto en su país como en EE.UU, en la que la isla inspira relatos sobre su historia, cultura o la política.

Montevideo.- La Cámara de Senadores de Uruguay vota el proyecto de ley de Muerte Digna, mediante el que -en caso de aprobarse- el país sudamericano legalizará la eutanasia.

Guatemala.- El director ejecutivo de los Juegos Centroamericanos, José Gabriel del Busto, detalla en una entrevista a EFE las expectativas de la organización de cara al evento donde más de 3.000 atletas del istmo se dará cita del 18 al 30 de octubre en Guatemala.

Guatemala.- Guatemala se prepara con los ajustes finales de la organización para recibir a 3.000 atletas que participarán del 18 al 30 de octubre en los Juegos Centroamericanos, el primer evento del ciclo olímpico, tal y como sucedió en 2001, cuando fue anfitrión del evento de manera completa por última vez.

Pekín.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de septiembre de la inflación, que el mes anterior había caído un 0,4 % interanual.

