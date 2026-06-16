Miércoles 17 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 16 jun (EFE).-

Évian (Francia).- Los debates sobre la búsqueda de consensos para acometer los desequilibrios económicos globales y la regulación digital, en presencia este último de líderes del sector tecnológico y de la inteligencia artificial, centran la última jornada de la cumbre del G7 en la localidad de Évian, que Francia espera cerrar con resultados concretos.

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Évian (Francia).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

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Estrasburgo.- El pleno del Parlamento Europeo celebra el voto final sobre el controvertido Reglamento de Retornos, rechazado por España y que entre otras medidas contempla la creación de centros para la deportación de emigrantes en terceros países.

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La Habana.- El Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) se plantea en un pleno extraordinario la aprobación apresurada de un paquete de medidas liberalizadoras de la economía que el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, presentó hace sólo cinco días en medio de las graves dificultades provocadas por la crisis y la presión de EE.UU. para implementar reformas.

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Washington.- La Reserva Federal toma su primera decisión sobre los tipos de interés bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh, tras un aumento significativo de la inflación y en medio de las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de rebajarlos.

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Bogotá.- Los candidatos que disputan en segunda vuelta la Presidencia de Colombia, el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, plantean dos programas de Gobierno distintos, en especial en seguridad y paz, con propuestas que reflejan visiones opuestas sobre cómo enfrentar la violencia y conducir el país en los próximos cuatro años.

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Bogotá.- En la segunda vuelta presidencial colombiana estarán en juego dos modelos económicos, uno basado en un drástico ajuste fiscal, reducción del tamaño del Estado y recuperación de la producción de petróleo y gas, que pregona el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y el otro, una «revolución económica y social» para acabar la pobreza, reducir la desigualdad y generar prosperidad, que defiende el izquierdista Iván Cepeda.

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Versalles (Francia).- Las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial (IA) centran desde hoy hasta el próximo día 20 en París la décima edición de VivaTech, el mayor evento europeo dedicado a la tecnología, que presentará en primicia algunas de sus novedades en la Puerta de Versalles y que contará con la presencia de los magnates Bernard Arnault y Jeff Bezos, así como con el ministro de economía Roland Lescure.

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Versalles (Francia).- El presidente estadounidense, Donald Trump, asistirá el miércoles próximo a una cena organizada por su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de EE.UU.

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Nueva York.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el miércoles un debate abierto sobre la participación de las mujeres en la construcción de la paz y la salida de los conflictos, bajo el epígrafe “La paz se decide con las mujeres: salir del conflicto mediante el fortalecimiento de su participación”, en el marco de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad.

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Santo Domingo.- El secretario general de la ONU, António Guterres, tiene previsto reunirse este miércoles con el presidente dominicano, Luis Abinader, tras su visita al vecino Haití, asolado por la violencia de las bandas armadas.

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Venecia (Italia).- Se celebra en Venecia la XIX Cumbre Internacional de los COTEC de Italia, Portugal y España en Venecia con el tema «Repensar el trabajo en la era de la IA: Transformación, Oportunidad y Gobernanza» y la participación del rey de España Felipe VI, la presidenta del Banco Central Europeo, Cristine Lagarde, y los jefes de Estado de Italia, Sergio Mattarella, y de Portugal, Antonio José Seguro.

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Berlín.- Los ministros de Exteriores de Alemania y de Polonia, Johann Wadephul y Radoslaw Sikorski, respectivamente, participan en el foro franco-alemán en Berlín y ofrecen una rueda de prensa.

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Miami (EE.UU.).- Los documentos originales de la fundación de Estados Unidos, incluyendo la Declaración de Independencia, llegan al Museo de Miami, donde se exhibirán al público y tendrán una celebración especial el 4 de julio, cuando se cumplen 250 años de la fundación del país.

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Madrid.- Por primera vez en democracia, un expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, declara ante la Audiencia Nacional como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra, además de por un delito fiscal y otro de contrabando por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte en su oficina.

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Santo Domingo.- La producción de azúcar de República Dominicana se recupera gradualmente tras una de las mayores contracciones de los últimos años, pero ese repunte contrasta con el persistente deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores cañeros.

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Buenos Aires.- Comienza el juicio por los fusilamientos de cinco militantes peronistas en 1956, un año después del golpe a Juan Domingo Perón y que se celebrará 70 años después de unos hechos que marcaron la historia de Argentina.

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Ciudad del Vaticano.- Audiencia general del papa León XIV en el Vaticano.

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Londres.- Londres inauguró esta semana un nuevo museo dedicado a la cultura juvenil, que explora las diferentes tribus urbanas desde las últimas décadas hasta la actualidad, a través de la música o la moda y con exhibiciones confeccionadas por adolescentes locales.

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Brasilia.- El Museo Thysen de Madrid organiza una exposición itinerante en Brasilia, que después pasará a São Paulo y México.

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Lisboa.- Portugal se vuelca con su selección en su debut en el Mundial, con la ilusión de ver a una de sus máximas estrellas, Cristiano Ronaldo, ganar el campeonato mundial.

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Ciudad de México – Como miles de aficionados mexicanos, José Luis Herrera llevaba décadas esperando el regreso de un Mundial a su país, una pasión que durante más de 20 años alimentó coleccionando albumes Panini, recuerdos mundialistas y una tradición familiar que hoy busca transmitir a su sobrino.

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Miami.- Las principales líneas de cruceros transformarán sus barcos en «fan zones» flotantes con menús y fiestas temáticas para el Mundial, garantizando a los pasajeros la transmisión satelital en vivo de todos los partidos en alta mar a través de pantallas gigantes en cubierta, bares deportivos y en los propios televisores de cada camarote.

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Bogotá.- Los colombianos esperan con entusiasmo el estreno de su selección de fútbol en el Mundial, donde tendrá a Uzbekistán como primer rival en el Grupo K.

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lgs/EFETV

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