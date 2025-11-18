Miércoles 19 de noviembre de 2025 (23.20 GMT)

Madrid, 19 nov (EFE).-

(Actualiza con protesta de trabajadores estatales, jubilados y movimientos sociales en Argentina y entrevista con la directora del programa Hecho en México, Barbara Botello).

Ankara.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reúne en Estambul con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff con el objetivo de buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.

Bruselas.- La Comisión Europea presenta una hoja de ruta para la transformación de la industria de defensa comunitaria, una comunicación conjunta sobre movilidad militar y una propuesta de medidas para facilitar el transporte de equipos, mercancías y personal militares en toda la Unión.

Bruselas.- La banda de indie-rock madrileña, Carolina Durante, ofreció este lunes un concierto en la sala Madeleine de Bruselas, en medio de su gira europea, de la que habla en una entrevista a la Agencia EFE y que supone «volver al origen» de las salas pequeñas y encontrarse con un público que «con más ilusión» viaja para verles o les espera en el extranjero.

Bruselas.- La relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, da una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

París.- El lehendakari Imanol Pradales concluye este miércoles su viaje de dos días a París con una reunión con Catherine Chabaud, ministra delegada para el Mar y la Pesca, con quien analizará la cooperación marítima y europea en el marco de la futura Macroregión Atlántica, y un encuentro con Valérie Pécresse, presidenta del Consejo Regional de Île-de-France, para explorar oportunidades en innovación y desarrollo sostenible; al tiempo que celebrará el 15º aniversario del Instituto Etxepare en la Biblioteca Nacional de Francia.

Moscú.- Rusia rinde homenaje a la memoria de la legendaria bailarina Maya Plisétskaya, bautizada por sus contemporáneos como el ‘gran cisne’ del ballet, con conciertos y otros actos conmemorativos, con ocasión del centenario de su nacimiento.

Núremberg (Alemania).- Los 21 jerarcas nazis de mayor rango supervivientes de la II Guerra Mundial se sentaron hace 80 años en el banquillo de la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg, donde comenzó el principal de los procesos conocidos por el nombre de esta ciudad y que revolucionó el derecho penal internacional al colocar el foco en la responsabilidad individual.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, recibe a su homólogo sueco Ulf Kristersson.

Berlín.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, recibe a su homóloga británica, Yvette Cooper.

Berlín.- Inauguración de la iluminación navideña en el jardín botánico de Berlín.

Lisboa.- Inauguración en el Museo de Lisboa-Teatro Romano de de la exposición «Esa minoría inmensa», organizada por el Festival de Teatro Clásico de Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, para poner el foco en las personas anónimas que formaron la base del Imperio Romano y que quedaron al margen de los grandes relatos históricos.

Skopie.- En un Tribunal de Skopie comienza hoy el juicio contra los supuestos responsables del incendio en la discoteca Puls en Kocani (Macedonia del Norte) en marzo pasado cuando murieron 63 personas y unas 200 resultaron heridas. Están procesadas 35 personas y tres entidades jurídicas como presuntos responsables.

Bolonia (Italia).- Pablo Carreño, jugador de la selección española para la Copa Davis, explica en una entrevista con EFE cómo encara el reto de ser protagonista tras la baja de Carlos Alcaraz, reto gigante que le llega tras una temporada de reconstrucción, positiva y en la que ha tenido que aprender a disfrutar y sentirse tenista profesional de nuevo debido a lesión en el codo que le apartó mas de un año de la pista.

Beirut.- El Líbano organiza el foro de inversión ‘Beirut One’, con el que pretende reavivar la escena económica tras los golpes sufridos en los últimos años, incluida una de las peores crisis de la historia reciente y una guerra con Israel.

Annaya (Líbano).- Arropado entre las montañas del centro del Líbano, el Monasterio de San Marón apura los preparativos para la visita del papa León XIV a finales de la próxima semana, cuando este complejo con la tumba del principal santo libanés acogerá por primera vez en su historia a un sumo pontífice.

Nueva Delhi.- Entre la memoria de los Andes y la espiritualidad de la India, el diseñador peruano Adrián ILave Inka presentó en Nueva Delhi su propuesta de «arqueomoda», un concepto que, dijo a EFE, busca despertar conciencia sobre la geografía y la historia originaria de los pueblos a través de la moda.

Washington.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, participa en el Foro de Negocios EE.UU.-Arabia Saudí, que coincide con la visita del líder saudí de facto, Mohammed Bin Salman, a Washington.

Lima.- El expresidente interino de Perú Francisco Sagasti (2020-2021) está citado a declarar en una audiencia virtual ante un juez que investiga un supuesto abuso de autoridad en el retiro de 18 altos mandos policiales tras la muerte de dos jóvenes manifestantes en las protestas contra su efímero predecesor Manuel Merino, que estuvo cinco días en el cargo.

Belém.- Continúa la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

Miami.- El autor argentino Gastón Virkel escenifica el escritor miamense, un migrante con múltiples identidades y que invariablemente termina relacionando la ciudad con el «realismo noir».

Ciudad de México.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien está preso acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa, podría obtener el beneficio de libertad anticipada.

Ciudad de México.- La directora del programa Hecho en México, Barbara Botello, comenta en entrevista con EFE los ejes del plan diseñado para fortalecer la economía nacional y promover el consumo de productos mexicanos en medio de la creciente ola de proteccionismo comercial global.

Santiago.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), con sede en Santiago de Chile, publica sus proyecciones de comercio exterior para este año en la región y analiza los efectos de la política arancelaria de Estados Unidos.

Buenos Aires.- El dúo musical argentino Pimpinela, formado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán, ofrece una rueda de prensa en Buenos Aires.

Bogotá.- El escritor colombiano Ricardo Silva Romero habla en una entrevista con EFE sobre ‘Mural’ (Penguin Random House), su más reciente libro que está basado en la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Buenos Aires.- Trabajadores estatales, jubilados y movimientos sociales regresan este miércoles a las calles de Buenos Aires para protestar contra las políticas de ajuste y las nuevas reformas económicas que planea impulsar el Gobierno del ultraliberal Javier Milei.

