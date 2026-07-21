Miércoles 22 de julio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 21 jul (EFE).-

Nueva York.- El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontarán una nueva audiencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde permanecen presos tras ser detenidos el 3 de enero en Caracas durante una operación de tropas estadounidenses y donde el exgobernante enfrenta cargos de narcoterrorismo.

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Manila.- Los ministros de Exteriores de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantienen reuniones bilaterales con los principales socios del bloque, incluidos Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea en una reunión en Manila marcada por los efectos económicos y políticos de la guerra en Irán.

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Caracas.- El Waraira Repano, principal cerro entre Caracas y La Guaira conocido como el Ávila, sufrió daños superficiales luego del doble terremoto de hace cuatro semanas, dejando desplazamientos de tierra que no llegaron al macizo rocoso, pero requieren un monitoreo constante ante el riesgo de derrumbes mayores por la actual temporada de lluvias en Venezuela.

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Caracas.- Varias ONG y familiares de presos políticos se pronuncian sobre la situación de estos detenidos tras los terremotos, al tiempo que hacen un llamado para medidas humanitarias.

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Tokio.- La decisión del Gobierno japonés de endurecer los requisitos para los visados de negocios ha puesto en jaque a restaurantes y comercios extranjeros con décadas de historia en el país, que ahora afrontan cambios importantes o incluso el cierre ante una decisión que hundió el 96 % de las solicitudes los meses anteriores.

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Jerusalén.- Israel ha alquilado por un dólar y durante 99 años a EEUU el terreno donde edificará su nueva embajada en Jerusalén, pero esta parcela fue arrebatada a 19 familias palestinas tras la guerra de 1948 y ahora sus herederos buscan paralizar la construcción. EFE entrevista en exclusiva al representante de estas familias desde la tierra que ansían recuperar.

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Viena.- En la casa natal del dictador nazi Adolf Hitler se inaugura una comisaría, tras años de reconstrucción y debates sobre el uso del edificio.

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Leópolis.- Los ucranianos compran libros y donan fondos para apoyar a las editoriales y a las imprentas después de un reciente ataque aéreo ruso destruyera más de 1,5 millones de libros.

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Londres.- Mañana se cumple el quince aniversario de la muerte de Amy Winehouse, una de las cantantes más influyentes de la música británica contemporánea.

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París.- El Museo del Louvre reabrirá al público este miércoles la Galería de Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del palacio, aunque lo hará sin las Joyas de la Corona ni el resto de los objetos preciosos que se exhibían en ese recinto hasta el robo de ocho de ellas hace nueve meses.

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Miami.- La NASA avanza en una larga e inédita misión para rescatar el telescopio espacial Swift -lanzado hace 22 años y que no fue diseñado para recibir mantenimiento en órbita- con el fin de evitar su reingreso incontrolado a la Tierra a finales de este año.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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epp/EFETV

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