Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

MIÉRCOLES 24

Belén.- La ciudad palestina de Belén, donde la tradición cristiana sitúa el nacimiento de Jesús, celebra este miércoles una anhelada Nochebuena. Tras dos años sin festejos debido a la ofensiva israelí en Gaza que devastó la Franja y causó más de 70.000 muertos.

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV preside en la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo, la tradicional misa nocturna con la que la Iglesia católica conmemora el nacimiento de Jesús, en la que será su primera Navidad al frente del pontificado iniciado en mayo pasado.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Leópolis.- Millones de ucranianos pasan la Nochebuena sin electricidad y a temperaturas bajo cero, después de otro ataque ruso contra la infraestructura energética.

Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, entrega en el Kremlin medallas estatales a personalidades de la cultura, la ciencia y el deporte ruso.

Tokio.- Paseos de la mano, tarta de fresas y nata e iluminación navideña inundan las calles de Japón, donde este miércoles de Nochebuena tiene muy poco de festividad religiosa y para muchos es la noche más romántica del año, pero que tiene en el archipiélago un oscuro reverso: el fenómeno ‘Kuribocchi’ o las personas que pasan en soledad este festivo.

Londres.- Un grupo de amigos en plena crisis de mediana edad, una anaconda gigante y una película dentro de otra: así es la nueva ‘Anaconda’ que protagonizan los estadounidenses Jack Black y Paul Rudd, quienes explican a EFE las claves de esta comedia de acción que llega a los cines en Navidad.

Madrid.- El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena en el que hace un repaso del año desde el punto de vista institucional, político, económico y social y en el que también reflexiona sobre los retos del próximo año para España.

Sao Paulo.- Un clic, un enlace de pago y un código de seguimiento: el ritual es el mismo pero, en las pantallas de las familias de los presos, el carro de compras en línea se llena de productos de primera necesidad que atienden a estrictas normas de seguridad.

JUEVES 25

Ciudad del Vaticano – León XIV protagoniza su primera navidad como papa y, entre otros actos, preside una misa matinal en la basílica de San Pedro y a mediodía imparte la bendición Urbi et Orbi en la logia central de la basílica de San Pedro.

Ciudad Juárez/ Tapachula (México).- Migrantes en la frontera norte y sur de México se preparan para celebrar la navidad en medio de la incertidumbre y la nostalgia por estar lejos de casa y por no hallar en México un lugar donde puedan establecerse, pero tampoco tienen esperanza de llegar a Estados Unidos, tras las medidas migratorias de Donald Trump.

Pekín.- China se ha consolidado como principal socio comercial de múltiples países latinoamericanos como Brasil o Argentina, y ha elevado su presencia en la región con importantes proyectos como el puerto de Chancay (Perú), una expansión que le ha valido, una vez más, nuevas fricciones con Estados Unidos.

VIERNES 26

Edimburgo (R. Unido).- Una nueva tecnología de aviónica desarrollada en Escocia permitirá a Europa diseñar cohetes reutilizables de forma más rápida y económica, al incorporarse al motor ARCOS, uno de los primeros aerospike listos para vuelo.

Ciudad de México.- Tras las fiestas decembrinas, la basura sigue siendo uno de los principales retos en Ciudad de México, pues la Navidad aumenta significativamente los desechos.

Rangún.- Culminan los 60 días de campaña política para las elecciones generales de Birmania (Myanmar), convocadas por la junta militar que detenta el poder y señaladas de fraudulentas por la oposición democrática que fue depuesta del poder en el golpe de 2021.

París.- El histórico Canal San Martín, antaño eje comercial y económico de la ciudad y ahora una de sus arterias culturales más frescas y vibrantes, cumple 200 años como uno de los ejes del noreste de París.

