Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia continúan este miércoles la búsqueda de tres españoles, desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco, tras una jornada infructuosa marcada por el mal tiempo y dos días después de que se recuperara el cadáver de una menor española.

Ciudad de Gaza.- A las puertas del 2026, el desánimo impera entre la mayoría de los palestinos de la Franja de Gaza mientras sus vidas siguen sumidas «en una profunda devastación y dolor» tras más de dos años sufriendo la brutal ofensiva de Israel a la que el alto el fuego todavía no ha logrado detener totalmente.

Roma.- El papa León XIV celebra la última audiencia general del año con los fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Londres.- Los planes de China de construir una «megaembajada» en el corazón histórico de Londres despiertan grandes recelos por sus potenciales riesgos para la seguridad nacional del país por los riesgos de que facilite el espionaje del país asiático.

Redacción Internacional.- Los primeros países en dar la bienvenida a 2026 comienzan las celebraciones del nuevo año.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ciudad de México.- A pesar de que la relación de la presidenta Claudia Sheinbaum con la prensa no ha sido tan tensa como la que tuvo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, organizaciones han externado su preocupación por las crecientes agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Sao Paulo.- São Paulo, la mayor ciudad de Suramérica, acoge la edición número 100 de su San Silvestre, una de las pruebas más tradicionales del calendario de atletismo.

Damasco.- Los sirios se despiden de la antigua moneda entre el alivio por sacar de sus bolsillos grandes fajos de billetes con las caras y símbolos del régimen depuesto de Bachar al Asad, pero con cierto miedo a los riesgos para su economía de la nueva divisa que entra este jueves en vigor.

JUEVES 1 DE ENERO DE 2026

Labuan Bajo (Indonesia).- Las autoridades de Indonesia continúan buscando este jueves a los españoles desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV celebra la misa con motivo de la 59º Jornada Mundial de la Paz, en el día de Año Nuevo.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pronuncia su primer Angelus de Año Nuevo en la plaza de San Pedro.

Londres.- La publicidad de la «comida basura», incluyendo bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, se prohíbe a partir de hoy en el Reino Unido a excepción de horario nocturno.

Viena.- La Filarmónica de Viena celebra hoy su tradicional Concierto de Año Nuevo en la Sala Dorada de la Musikverein, dirigido por el maestro canadiense Yannick Nézet-Séguin. El programa incluye además de los las tradicionales obras de vals y polka de la familia Strauss, entre otras, dos piezas de dos compositoras.

Nueva York.- El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, toma posesión oficialmente con una ceremonia de juramento administrada por el senador progresista Bernie Sanders en las escalinatas del Ayuntamiento, a la que seguirá una fiesta popular en Broadway

Nueva York.- Mamdani, musulmán de 34 años, asume la alcaldía de Nueva York con un ambicioso programa social bajo el brazo y la esperanza de un cambio pese a su limitada experiencia y tras una etapa marcada por el alto coste de vida y los escándalos de corrupción de la anterior administración de la ciudad.

Sao Paulo.- El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja para las elecciones presidenciales del próximo octubre frente una derecha dividida entre seguir vinculada a la familia Bolsonaro o pasar página y volver a posiciones de centro.

Cancún (México).- México se prepara para uno de los años más dinámicos en su historia turística reciente, pues el 2026 estará marcado por la coorganización del Mundial de Fútbol, donde el país busca explotar su capacidad turística e impulsar el sector.

VIERNES 2 DE ENERO

Labuan Bajo (Indonesia).- Se cumple una semana del naufragio en Indonesia que dejó al menos una menor española muerta y tres desaparecidos, pertenecientes a una misma familia, un suceso que ha obligado a las autoridades locales a movilizar a equipos de rescate para tratar de localizar los restos del barco.

