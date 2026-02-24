Miércoles 25 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

Jerusalén.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, inicia una visita de dos días a Israel en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, un viaje en el que será recibido por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu, y dará un discurso ante la Knéset (Parlamento).

Lombok (Indonesia).- Un tribunal de la turística isla indonesia de Lombok dicta sentencia en el caso de la española Matilde Muñoz, en el que la Fiscalía pide una condena de 18 años de prisión para los dos acusados de asesinarla.

Teherán.- Crónica sobre la vida en Teherán en medio del Ramadán y la amenaza de un ataque estadounidense.

Pekín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comienza su agenda oficial en su primera visita oficial a China como jefe de Gobierno, en una jornada en la que está previsto que se reúna con el presidente chino, Xi Jinping, y otros altos funcionarios del gigante asiático.

Lisboa.- Extremadura participa en la feria BTL 2026 de Lisboa, la mayor muestra de turismo de Portugal, con una serie de presentaciones a las que asistirá la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, entre otras autoridades.

Londres.- Presentación de las obras a subastar en Christie’s, entre las que se encuentran dos obras de Picasso.

Londres.- La Tate Modern de Londres presenta ‘Tracey Emin: A Second Life’ (Tracey Emin: Una Segunda Vida) , una retrospectiva de una de las artistas británicas más influyentes y figura clave de los Young British Artists, la generación que revolucionó el arte británico en los años 90, en la que Emin destacó al explorar su propia vida rompiendo tabúes.

París.- Una exposición de fotografías en blanco y negro pintadas a mano se exponen en la galería Roger Viollet de París, entre las cuales se cuentan instantáneas de la España decimonónica.

París.- La justicia francesa examinará la orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional española contra José Antonio Urrtikoetxea, conocido como Josu Ternera, que fue uno de los máximos dirigentes de ETA.

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), Luis Enrique, y del Mónaco, Sébastien Pocognoli, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

Roma.- Representantes de exiliados cubanos en Italia se reúnen en Roma con el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en La Habana, Mike Hammer.

Niscemi (Italia).- El pueblo italiano de Niscemi (sur) lleva un mes al borde de un gigantesco barranco abierto por un corrimiento de tierra. Ahora, mientras se asiste a los damnificados, los esfuerzos se centran en salvar los libros de una biblioteca que ha quedado suspendida en el vacío y, con ellos, la ‘memoria’ escrita del lugar.

Madrid.- Resident Evil, la saga de survival horror más famosa de los videojuegos, regresa a su origen con Requiem, una novena entrega que lleva a la máxima expresión su fórmula de acción, sigilo, tensión y exploración claustrofóbica con un título enorme que vuelve para recuperar la esencia del terror más extremo de la franquicia.

Washington.- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, explica este miércoles las principales conclusiones del análisis anual hecho a la economía de Estados Unidos tras reunirse con representantes del Gobierno y autoridades económicas del país.

Miami.- La NASA enfrenta por lo menos otro mes de demora para el lanzamiento de Artemis II alrededor de la Luna tras el hallazgo de un nuevo fallo en el suministro de helio que obligará a desmontar este miércoles, si el clima lo permite, el potente cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orion de la plataforma de lanzamiento y devolverlo al hangar.

Nueva York.- Vuelve a Nueva York el Flamenco Festival en su edición número 25 con unos 80 exponentes de este arte, entre ellos Manuel Liñán, Eva Yerbabuena, Sara Baras, Olga Pericet, Andrés Marín y la cantaora Rocío Márquez, que abrirá el festival con ‘Himno vertical’ en el CNUY Graduate Center.

La Paz.- El proyecto ‘Tramarte. Encuentros para tejer paz’ presenta un mural y una exposición fotográfica que representan el trabajo realizado con mujeres de siete municipios de Bolivia par la construcción de la paz a partir del arte.

Minas Gerais (Brasil).- Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los destrozos del temporal que ha causado al menos 23 muertos y 47 desaparecidos en el estado brasileño de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, aún en alerta por fuertes lluvias.

Brasilia.- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil juzga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, un crimen que se convirtió en un símbolo de resistencia contra la violencia política en el país.

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

