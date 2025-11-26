Miércoles 26 de noviembre 2025 (08.00 GMT)

Caracas/Washington.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega este miércoles a la República Dominicana para fortalecer, entre otros puntos, los “esfuerzos conjuntos” en la lucha contra el narcotráfico, en medio de las tensiones entre EE.UU. y Venezuela.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo debate en Estrasburgo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el estado de situación del plan de paz para Ucrania, días después de que funcionarios de Washington y Kiev discutieran en Ginebra un plan impulsado por la Casa Blanca para sellar la paz con Rusia.

Sumatra (Indonesia).- Al menos ocho personas han muerto y 58 resultaron heridas por las inundaciones y corrimientos de tierra registrados en la isla indonesia de Sumatra, al oeste del archipiélago, debido a las lluvias torrenciales que golpean la región, informan este miércoles las autoridades locales.

Jerusalén.- En Gaza, el frío y las últimas precipitaciones han vuelto a agravar la situación humanitaria de la población palestina que sobrevive entre escombros, mientras Israel le reclama a Hamás la entrega de los dos últimos cuerpos de rehenes como parte del acuerdo del alto el fuego.

Biskek.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, se reúnen en Biskek.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota una resolución para hacer internet más seguro para los menores, con propuestas como prohibir las redes para menores de 16 años o los diseños adictivos y las apuestas.

Estrasburgo (Francia).- El Parlamento Europeo vota una resolución para pedir a la Comisión que garantice que las plataformas como Shein, AliExpress y Temu rindan cuentas si ofrecen productos ilegales y violan por tanto las normas de la UE

Madrid.- Los reyes reciben en el Palacio Real con honores militares al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que inicia una visita de Estado a España.

Ciudad del Vaticano.- Audiencia papal, encuentro semanal que el Papa celebra en la Ciudad del Vaticano

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Londres.- La organización ‘Defend Our Juries’ (Defender Nuestros Jueces) protesta en Londres contra la ilegalización de Palestine Action a las puertas del Tribunal durante la revisión judicial de la decisión del Gobierno.

Pekín/Tokio- China acusó este miércoles a Japón de aumentar deliberadamente la tensión regional con el previsto despliegue de misiles en una cadena de islas cercana a Taiwán y advirtió de que «aplastará» cualquier intento de injerencia en lo que considera un asunto interno.

Bombay (India).- Se cumplen 17 años de los atentados de de Bombay de 2008 en los que murieron 166 personas.

Taipéi.- El presidente taiwanés, William Lai, anunció este miércoles un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar las capacidades defensivas de la isla, con el objetivo final de consolidar una fuerza capaz de «defender permanentemente» al «Taiwán democrático» frente a la «amenaza china».

París – La agenda judicial del expresidente francés Nicolas Sarkozy tiene una nueva cita este miércoles, cuando el Tribunal Supremo francés se pronuncie sobre la financiación irregular de su campaña de 2012, por la que está condenado a un año de cárcel, la mitad exenta de cumplimiento.

Londres.- La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, presenta el presupuesto del Estado en la Cámara de los Comunes. Parlamento de Westminster.

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, comparece ante el pleno de la Cámara Baja del Parlamento en el marco del debate en torno al proyecto presupuestario del Estado para 2026.

Estrasburgo.- El Parlamento Europeo vota si objeta a la solución que propone la Comisión Europea para el etiquetado de las frutas y hortalizas procedentes del Sáhara Occidental en el acuerdo comercial UE-Marruecos.

Bremen (Alemania).- El Consejo de la Agencia Espacial Europea (ESA) se reúne a nivel ministerial en la ciudad alemana de Bremen para fijar las prioridades de financiación de Europa para el próximo trienio y los proyectos que quieren promover los países miembros en un contexto marcado por la defensa del espacio en medio de las tensiones geopolíticas actuales.

Santiago de Chile.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con sede en Santiago de Chile, presenta su informe anual «Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025», que incluye los últimos datos disponibles sobre pobreza y desigualdad de ingresos en la región.

Bruselas.- Los principales sindicatos de Bélgica convocan este miércoles una huelga general interprofesional en protesta contra el paquete de medidas de ajuste fiscal previsto por el Gobierno, que incluye una reforma de las pensiones y subidas de diferentes tipos de impuestos con objeto de recortar la elevada deuda pública nacional en 9.200 millones de euros entre 2026 y 2029.

Tegucigalpa.- Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libre, podría convertirse en la segunda mujer presidenta de Honduras, sucediendo a Xiomara Castro. Su eventual victoria marcaría un hito de continuidad femenina en el poder, en un país caracterizado por una sociedad patriarcal y machista.

Madrid.- Jornada de huelga general universitaria en defensa de las seis universidades públicas madrileñas y en protesta por la infrafinanciación que sufren.

Aitaroun (Líbano).- Un año después de regresar al sur del Líbano con la entrada en vigor de un alto el fuego con Israel, Layla (nombre ficticio) todavía tiene sus enseres guardados en una maleta por si tiene que huir a causa de alguno de los ataques israelíes que siguen golpeando la región casi a diario.

La Habana.- Acto de conmemoración del noveno aniversario de la muerte del expresidente Fidel Castro (1926-2016), líder de la revolución que se hizo con el poder en 1959. Escalinata de la Universidad.

Bogotá.- El expresidente colombiano Juan Manuel Santos, la defensora del Pueblo, Iris Marín; el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Miroslav Jenca, y el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, participan en un foro con motivo de la conmemoración del noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

San Francisco (Estados Unidos).- La empresa de servicios públicos Pacific Gas and Electric Company (PG&E) de California continúa con las labores de limpieza en la Bahía de San Francisco para retirar el lodo contaminado vertido por una fábrica abandonada de gas para lámparas de salón.

Lima.- El tribunal a cargo del juicio contra el expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020) por presuntos sobornos cuando ejercía de gobernador regional (2011-2014) dicta su sentencia.

Bogotá.- Noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

Yakarta.- La reina Máxima de los Países Bajos se encuentra en Yakarta en calidad de Defensora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera para participar en una mesa redonda en la oficina de la ONU en la capital indonesia.

Washington/Nueva York/Miami.- Estados Unidos entra en la semana vacaciones de Acción de Gracias, la más importante del año, que se espera sea la de más desplazamientos en al menos 15 años con millones congestionando aeropuertos que acaban de salir de más de un mes de retrasos por el cierre del gobierno y con más de 80 millones de desplazamientos por carretera esperados.

Washington.- Las familias estadounidenses se reúnen este jueves para celebrar el Día de Acción de Gracias, aunque muchas se ven obligadas a preparar una cena más austera debido al aumento en el precio de algunos ingredientes, algo que el presidente, Donald Trump, niega.

Nueva York.- El cantante de origen dominicano Romeo Santos, conocido como el rey de la bachata, ofrece un primer concierto en formato ‘listening party’ de su nuevo álbum, del que no ha revelado el título, dos días antes de su lanzamiento oficial, en el Madison Square Garden de Nueva York.

Miami.- El fotógrafo venezolano Carlos Muñoz documentó por tres años la dinámica de los migrantes en el mercado de Redland, en el sur de Florida, una historia viva que ahora se exhibe en el History Miami Museum (Museo de Historia de Miami), como reflejo de que la migración es parte de la narrativa de la ciudad.

Ciudad de México.- Visita guiada con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, en el marco de su exposición ‘Fijar el tiempo’.

La Habana.- Medio centenar de artistas cubanas y extranjeras se unen este miércoles en la exposición colectiva «También fui otra: MásCaras» para visibilizar la celebración de la identidad femenina coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Espacio Híbrido.

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG) y el Tottenham, Luis Enrique y Thomas Frank, respectivamente, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

