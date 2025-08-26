Miércoles 27 de agosto de 2025 (22.00 GMT)

5 minutos

(Actualiza con Tegucigalpa)

Madrid, 26 ago (EFE).-

Gaza.- Seguimiento de la situación en Gaza tras el ataque contra un hospital en Gaza que dejó 20 muertos, incluidos periodistas, trabajadores sanitarios y varios civiles.

Nueva York.- El Consejo de Seguridad celebra un debate (periódico) sobre la situación en los territorios ocupados palestinos, con el telón de fondo en esta ocasión de la ofensiva sobre la ciudad de Gaza y los planes israelíes de ampliar los asentamientos y cortar en dos el territorio de Cisjordania.

Nueva Delhi.- Entra en vigor el nuevo arancel del 25 % impuesto por Donald Trump a las exportaciones indias, que eleva el gravamen total al 50 %.

Los Ángeles (EEUU).- Seguimiento de los incendios en la costa oeste de Estados Unidos.

París.- Se celebra el primer Consejo de Ministros tras la vuelta de las vacaciones del Gobierno francés, que corre el riesgo de desaparecer si, como todo apunta, el Parlamento vota contra la moción de confianza que ha convocado el 8 de septiembre el primer ministro, el centrista François Bayrou.

Ciudad de México.- Ministros y empresarios brasileños inician una reunión de alto nivel en México con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el objetivo de fomentar el intercambio comercial y la colaboración en proyectos económicos que beneficien a ambos países.

Chisináu.- El canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, viajan a Moldavia con ocasión del Día de la Independencia de esa antigua república soviética.

Islamabad.- Más de doscientas familias de afganos residentes en Islamabad viven a la intemperie en un parque de la capital paquistaní, después de que sus caseros los expulsasen de sus hogares por no tener un visado válido en Pakistán.

Bruselas.- El CEO de Ryanair, Michael O’Leary, organiza un desayuno informativo en Bruselas para pedir reformar urgentemente el “roto sistema de control de tráfico aéreo (ATC) de Europa y proteger los sobrevuelos después de que 99 vuelos se retrasaran, afectando a 17.800 pasajeros, durante los dos primeros días (20-21 de agosto) de la huelga de 40 días del ATC de Belgrado”

Rabat.- El juicio contra la activista feminista Ibtissam Lachgar, conocida como ‘Betty’, acusada de blasfemia por publicar una fotografía en la que aparece vistiendo una camiseta con la frase «Alá es lesbiana» continúa este miércoles en Rabat.

Bangkok.- El Tribunal Constitucional de Tailandia cita a testificar por segunda vez a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, suspendida temporalmente por supuestas críticas al Ejército tailandés.

Tegucigalpa.- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presenta en Honduras un informe sobre las dinámicas migratorias y desplazamiento en 2025.

Santo Domingo.- Se celebra la primera Conferencia Internacional de Justicia Abierta, con la participación de representantes de 21 países de América y Europa.

Montería (Colombia).- Arranca en la ciudad colombiana de Montería el Rivercity Global Forum, un espacio que reúne a alcaldes de distintas ciudades del mundo y a líderes de organizaciones internacionales para conversar sobre cómo impulsar un desarrollo urbano sostenible en las ciudades que viven de cara a sus ríos.

Montevideo.- El expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo Enrique Iglesias recibe el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Católica del Uruguay, en una ceremonia que contará con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Londres.- Los actores británicos Ben Kingsley y Celia Imrie reflexionan en una entrevista con EFE sobre la vejez, su trayectoria profesional y su amor por la interpretación con motivo del estreno de su próxima película, ‘El Club del Crimen de los Jueves’ (‘The Thursday Murder Club’), donde comparten pantalla con Helen Mirren y Pierce Brosnan, que llega a Netflix este 28 de agosto.

