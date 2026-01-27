Miércoles 28 de enero de 2026 (20.30 GMT)

9 minutos

Madrid, 27 ene (EFE).-

Jerusalén.- Israel da sepultura al policía Ran Gvili, el último de los 251 rehenes israelíes en regresar de la Franja, en una ceremonia en la que participarán altas autoridades del Gobierno.

(Foto)(Vídeo)

Jan Yunis (Gaza).- En una Franja de Gaza donde durante la ofensiva bélica israelí diez niños perdían una o ambas piernas cada día; la obstrucción israelí a la entrada de bienes, incluso durante el alto el fuego, hace que todavía sean muy escasos los repuestos y accesorios médicos que necesitan las personas con discapacidad.

(Foto)(Vídeo)

París.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, se reúnen con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en medio de la crisis por el interés de Estados Unidos en hacerse con ese territorio autónomo danés.

(Foto)(Vídeo)

París.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) organiza una protesta en la Plaza de la República de París para denunciar las condiciones de detención de Sevinj Vagifgizi y otros periodistas encarcelados en Azerbaiyán, país al que la asociación califica como una de las cárceles para periodistas más grandes del mundo.

(Foto) (Vídeo)

París.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, responderá a la pregunta, «¿Está la geopolítica de Donald Trump consolidando un nuevo arco progresista?», en un evento organizado por la revista Le Grand Continent en la universidad de Sciences Po de París.

(Foto) (Vídeo)

Bruselas.- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero participa en la audiencia en la comisión IMCO con representantes de las ciudades que aspiran a albergar la Autoridad de Aduanas de la UE, entre las que se encuentra Málaga.

(Foto)(Vídeo)(Directo)

Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne en Berlín con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, con quien aborda la guerra en Ucrania.

(Foto) (Vídeo)

Berlín.- La Cámara Baja de Alemania recuerda a las víctimas del nacionalsocialismo, con la participación del presidente, Frank-Walter Steinmeier, y la superviviente del Holocausto Tova Friedman, entre otros invitados.

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- El exministro socialista António José Seguro y el líder de ultraderecha André Ventura inician la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, prevista para el 8 de febrero, con las encuestas dando como favorito al primero.

(Foto) (Vídeo)

Ginebra.- Representantes de las religiones cristiana, musulmana, budista y judía, entre otros credos, participan en un acto interreligioso organizado por la Misión del Vaticano en Naciones Unidas, con la participación del cardenal y Patriarca Latino de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa, con el fin de mostrar unidad ante las actuales tensiones geopolíticas globales.

(Vídeo)

Moscú.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe en el Kremlin a su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, quien realizará su segunda visita a este país en cuatro meses.

(Foto) (Vídeo)

Viena.- La alta inflación que sufre Austria desde hace años y las políticas de ahorro en Cultura del Gobierno han elevado los precios de los museos de Viena en hasta un 50 % desde 2020, colocando algunos de ellos en la liga de los más caros del mundo.

(Foto) (Vídeo)

París.- El francés Franck Sorbier y la española Juana Martín dan a conocer este miércoles sus propuestas de alta costura para la primavera-verano 2026.

(Foto) (Vídeo)

Roma.- El papa León XIV realiza su audiencia general de los miércoles.

(Foto) (Vídeo)

Londres.- Ceremonia de confirmación de Sarah Mullally como nueva arzobispa de Canterbury y primada de la Iglesia de Inglaterra en la Catedral de San Pablo en Londres.

(Foto) (Vídeo)

París.- Rueda de prensa de los entrenadores del Paris Saint Germain (PSG), Luis Enrique, y del Newcastle, Eddie Howe, tras el partido de Liga de Campeones entre ambos equipos.

(Foto) (Vídeo)(Directo)

Lisboa.- Los aficionados del Real Madrid se preparan para seguir el último partido de la primera fase de la Liga de Campeones ante el Benfica en Lisboa.

(Foto) (Vídeo)

Lisboa.- Rueda de prensa posterior al partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa.

(Foto) (Vídeo)

Leverkusen (Alemania).- Rueda de prensa posterior al partido Liga de Campeones entre el Bayer Leverkusen y el Villarreal en Leverkusen.

(Foto) (Vídeo)

Pekín.- El primer ministro británico, Keir Starmer, inicia la primera visita a China de un dirigente británico desde 2018 para relanzar la relación bilateral, un viaje con especial énfasis en la economía tras años de distanciamiento bajo sucesivos gobiernos conservadores y en pleno enfriamiento de las relaciones con EE.UU., su principal aliado hasta ahora.

(Foto) (Vídeo)

Mineápolis (EEUU).- Seguimiento de las protestas en Mineápolis tras la muerte de una segunda persona por disparos de agentes migratorios en menos de un mes.

(Foto) (Vídeo)

Miami (EE.UU.).- Sacerdotes jesuitas y activistas realizan en Florida (EE.UU.) una procesión hacia un tribunal de inmigración en Miami mientras los líderes religiosos, en particular los católicos, alzan cada vez más la voz en Estados Unidos para denunciar abusos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

(Foto) (Vídeo)

Washington.- La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluye su primera reunión del año, tras la que se espera que anuncie el mantenimiento de los tipos de interés, a pesar de las incesantes presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que se reduzcan.

(Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- Los presidentes de Panamá, Brasil, Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala, además del presidente electo de Chile, inauguran el Foro Económico Internacional, organizado por CAF y el Gobierno panameño, que abordará el tema de cómo posicionar a América Latina y el Caribe en el escenario global.

(Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- Exhibición aérea de la Patrulla de helicópteros ASPA, del Ejército del Aire y del Espacio de España, con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra, primer avión que sobrevoló el océano Atlántico uniendo España, Brasil, Argentina y Uruguay.

(Foto) (Vídeo)

San José.- Un total de 3,7 millones de costarricenses se encaminan a las elecciones del próximo 1 de febrero en las que decidirán si mantienen la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves con la candidata Laura Fernández o apuestan por alguna de las restantes 19 opciones para liderar el país en el periodo 2026-2030. Estas son las claves del proceso electoral costarricense.

(Foto) (Vídeo)

San José.- Aunque las leyes de Costa Rica prohíben la participación del presidente en la campaña electoral, el mandatario Rodrigo Chaves se convirtió en una pieza clave del proceso electoral con sus constantes señalamientos hacia partidos de oposición e instituciones del Estado como el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, a las que acusó de querer darle un golpe de Estado mediante dos procesos de desafuero que no prosperaron en el Congreso.

(Foto) (Vídeo)

Miami.- El español Álex Palou (Chip Ganassi), cuádruple campeón de la IndyCar, habla en rueda de prensa a las 13ET (19 hora española) en Indianápolis en el día de medios previo al comienzo de la temporada 2026 de la IndyCar.

(Foto) (Vídeo)

Lima.- Paraguay extradita a Perú al cabecilla criminal Erick Moreno, apodado ‘El Monstruo’, el delincuente más buscado del país andino, con una condena vigente de 32 años de cárcel impuesta desde 2023.

(Foto) (Vídeo)

Lima.- Los colectivos de la llamada Generación Z vuelven a salir a las calles de Lima para protestar contra sus autoridades políticas en el Gobierno y el Congreso, cuando faltan tres meses para las elecciones generales.

(Foto) (Vídeo)

Montevideo.- El ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía, y la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, firman en Montevideo el Memorando de Entendimiento para el establecimiento del Centro Brasil – Uruguay de Investigación e Innovación en Ciencias de la Vida.

(Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- El presidente argentino, Javier Milei, asiste al acto del Día Internacional en Recuerdo del Holocausto en Buenos Aires.

(Foto) (Vídeo)

epp/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.