Miércoles 3 de diciembre de 2025 (20.30 GMT)

Bruselas.- Los ministros de Exteriores de la OTAN celebran en Bruselas una reunión en la sede de la Alianza en Bruselas mientras continúan los esfuerzos por un plan de paz en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- Declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Jose Manuel Albares, a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.

(foto)(vídeo)(directo)

Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

(vídeo)

Santiago de Chile.- Los candidatos a la Presidencia chilena, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, se enfrentan al primero de los dos debates antes de la segunda vuelta del 14 de diciembre.

(foto)(vídeo)

Pekín.- El presidente francés, Emmanuel Macron, inicia este miércoles una visita de Estado a China en la que buscará soluciones a los desequilibrios comerciales, tanto con Francia como con la Unión Europea (UE), así como que Pekín oriente a Moscú hacia la paz y a un alto el fuego en Ucrania.

(foto)(vídeo)

Yakarta/Colombo/Bangkok.- Países del sur y el sudeste de Asia, entre ellos Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, buscan supervivientes en medio de las severas inundaciones que afectan a la región, con alrededor de 1.300 muertos y centenares de desaparecidos, en conjunto, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños, estimados en pérdidas multimillonarias.

(foto)(vídeo)

Los Ángeles (EE.UU.) – El médico Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023, conocerá este miércoles la sentencia por los cuatro delitos de distribución de ketamina de los que se declaró culpable y por los que puede ser condenado a un máximo de 40 años de cárcel.

(foto)(vídeo)

Miami – Entrevista con el cantante italiano Eros Ramazzotti, quien busca reconectar con el público latinoamericano con su nuevo disco ‘Una historia importante’, que incluye duetos con el mexicano Carín León, la argentina Lali y la puertorriqueña Kany García.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires albergará este jueves la exposición fotográfica ‘Testigos de la historia’, con motivo del 60 aniversario de EFE en Argentina, país que acogió su primera delegación y desde donde se expandió al resto de América.

(foto)(vídeo)

Viena.- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acoge hoy el primer Simposio Internacional sobre la Inteligencia Artificial y la energía nuclear, que será inaugurada por el director general del OIEA, Rafael Grossi, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

(foto)(vídeo)

Roma.- Se presenta en Roma la exposición “DEGAS – MATISSE – PICASSO – RENOIR – VAN GOGH. IMPRESSIONISMO e oltre”, que reúne obras maestras de estos grandes artistas e indaga en el movimiento impresionista.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comparece ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo (foto)(vídeo)

Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acude a su comparecencia de control semanal en el Parlamento británico de Westminster.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- La comisión de Asuntos Jurídicos celebra el primer intercambio de puntos de vista sobre el levantamiento de inmunidad de Luis ‘Alvise’ Pérez por un caso de acoso en redes contra una fiscal valenciana (foto)(vídeo)

Mónaco.- Jermaine Jackson anuncia la creación de un museo dedicado a Michael Jackson en la Costa Azul.

(vídeo)

Toronto.- Empresarios españoles se reúnen en Toronto (Canadá) para participar en el Foro Empresarial España-Canadá, al que asistirá el ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo, y en el que se tratarán las oportunidades de inversión que presenta en estos momentos el país norteamericano.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La diáspora venezolana en Colombia y el equipo de la líder opositora María Corina Machado convocaron en Bogotá la jornada ‘Marcha por la Paz y la Libertad’, con el objetivo de «visibilizar la situación de la democracia y los derechos humanos en Venezuela».

(foto)(vídeo)

Bogotá.- La banda catalana Love of Lesbian habla en una entrevista con EFE sobre sus 25 años de carrera, su vínculo con el público latinoamericano y los preparativos de su próximo concierto en Bogotá.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) y líderes sociales del país presentan en Bogotá el «Informe de Reclutamiento Digital: El algoritmo en el conflicto armado», sobre cómo los grupos armados están reclutando a menores de edad a través de TikTok y otras plataformas digitales.

(foto)(vídeo)

Montevideo.- Con localidades agotadas en tiempo récord, la artista colombiana Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que dará en Montevideo, ciudad a la que regresará a cantar 25 años después de haberlo hecho por última vez.

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- Cientos de migrantes que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+ que se encuentran en la frontera sur de México, han comenzado a dedicarse al trabajo sexual ante la falta de oportunidades.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El árbol de Navidad más popular de Nueva York, y que atrae a miles de visitantes cada año, realiza su tradicional encendido de luces.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Vendedores informales en Bolivia realizan la tradicional ‘Caravana Navideña’ en donde recorren las principales calles de la ciudad de La Paz con disfraces tradicionales navideños.

(foto)(vídeo)

Guadalajara (México).- La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara entrega a Fernanda Trías el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Xelajú MC de Guatemala y Alajuelense de Costa Rica definirán al campeón de la Copa Centroamericana 2025 en el estadio Cementos Progreso. Con la serie igualada 1-1, los Superchivos sueñan con hacer historia.

(foto)(vídeo)

Belén.- El Ayuntamiento de Belén celebra una rueda de prensa para anunciar el lanzamiento de las celebraciones de Navidad en la ciudad cisjordana por primera vez tras dos años de parón por la ofensiva israelí en Gaza.

(foto)(vídeo)

El Cairo.- Los egipcios con derecho a voto participan en la votación para repetir las elecciones de la primera fase de los comicios parlamentarios en 19 distritos donde los comicios fueron anulados por «irregularidades». Las elecciones generales en Egipto se celebran en dos etapas en las 27 gobernaciones del país.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La Exposición Internacional de Robots 2025 (iREX2025), considerada como la feria de robots más grande del mundo, llega al Tokyo Big Sight de la capital japonesa del 3 al 6 de diciembre para mostrar la última generación de estas tecnologías.

(foto)(vídeo)

Seúl.- Se cumple un año del fallido intento de imponer la ley marcial en Corea del Sur del depuesto expresidente Yoon Suk-yeol, un caso bajo investigación a manos de un equipo especial de fiscales.

(foto)(vídeo)

Tokio.- La organización animalista PETA escenifica una protesta con la instalación de un pollo gigante inflable junto a un Papá Noel en el exterior de una tienda de la franquicia de pollo frito KFC de Tokio, un acto que busca concienciar sobre la crueldad contra estos animales durante las celebraciones navideñas en Japón, donde desde hace años es habitual comer pollo frito en el día de Navidad.

(foto)(vídeo)

Tokio.- Las fuerzas armadas japonesas continúan con sus ejercicios marítimos Pacific Shield 25, unas maniobras enmarcadas en la iniciativa internacional de Seguridad contra la Proliferación (PSI) contra el tráfico de armas de destrucción masiva, y cuya operación portuaria de este miércoles tiene lugar de forma inusual en la bahía de Tokio y en un momento marcado por las tensiones entre Japón y China a cuenta de Taiwán.

(foto)(vídeo)

