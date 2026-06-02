Miércoles 3 de junio de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 2 jun (EFE).-

Gaza.- Al este de la ciudad de Gaza, en el barrio de Shujaiya, unos 500 habitantes dan el día por terminado al atardecer y despiertan por la mañana por el ruido de los disparos de las tropas israelíes. Viven a escasos metros del área militarizada de Israel, en una suerte de zona de amortiguación bajo su control conocida como ‘línea naranja’.

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Ginebra.- El director general de la OMS Tedros Ghebreyesus, ofrece una rueda de prensa en Ginebra tras visitar la República Democrática del Congo para conocer la situación del ébola.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta este miércoles el paquete de primavera del Semestre Europeo, en el que analiza las finanzas públicas de los Estados miembros, propone expedientes para aquellos que hayan incumplido las reglas de déficit y deuda y emite recomendaciones en materia de política económica.

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Caracas.- Sindicalistas protestan en favor de unas elecciones libres en Venezuela al cumplirse cinco meses de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Santiago de Chile.- La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), la organización universitaria más importante del país, convoca un paro nacional y una manifestación en Santiago para protestar contra los recortes y la política de austeridad del Gobierno de José Antonio Kast.

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Seúl.- Corea del Sur celebra unas elecciones locales que vistos como una prueba del desempeño del presidente, Lee Jae-myung, en su primer año de mandato tras la turbulencia desatada por el fallido intento de imponer la ley marcial de su predecesor, el encarcelado Yoon Suk-yeol.

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París.- El titular español de Transformación Digital, Óscar López, interviene ante la reunión ministerial anual de la OCDE, que tiene como tema central este año las políticas industriales, tras la presentación del nuevo informe de Perspectivas Económicas, que incluye en particular el impacto de la guerra en Oriente Medio. El ministro Óscar López hará declaraciones a los medios a las 14.30 GMT.

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Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comparece por segundo día ante comités de la Cámara de Representantes y del Senado sobre el presupuesto del Departamento de Estado.

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Caracas.- Naciones Unidas (ONU) celebra en Venezuela los 80 años de su fundación con un recorrido de su trabajo junto al Sistema de Orquestas, ocasión que servirá también para despedir al coordinador residente de la organización en el país suramericano, Gianluca Rampolla, quien cierra su misión en la nación caribeña.

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Naciones Unidas.- La Asamblea General de la ONU elegirá este miércoles a cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el periodo 2027-2028, en una votación clave que renovará parcialmente el principal órgano de decisiones de Naciones Unidas.

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Ciudad de México.- El vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ofrece una rueda de prensa al término de su visita oficial al México en la que se comprometió a reforzar los lazos económicos bilaterales.

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Lima.- La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez representan dos modelos contrapuestos que se enfrentan en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, al primar una lo privado y el otro lo estatal, si bien ambos han llenado su campaña de promesas de incremento del gasto público, especialmente en becas y pensiones.

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Lima.- El izquierdista Roberto Sánchez quiere llegar a presidente de Perú bajo el sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), convertido en un símbolo de reivindicación para los sectores más pobres y desfavorecidos del país, al considerar que el exmandatario fue sacado poder por las élites políticas y económicas entre las que figura Keiko Fujimori, la rival de Sánchez a la que Castillo ya ganó en las urnas en 2021.

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Hernandarias (Paraguay).- El Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB-ICC) de la Unesco celebra del 3 al 6 de junio su sesión número 38 en las instalaciones de la hidroeléctrica binacional de Itaipú, en la ciudad paraguaya de Hernandarias.

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Pristina.- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, visita Kosovo.

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Lisboa.- Uno de los principales sindicatos de Portugal convoca una nueva huelga general, la segunda en menos de un año, en contra de la propuesta de reforma laboral que busca impulsar el Gobierno de centroderecha del primer ministro, Luís Montenegro.

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Quito.- El Business Future of the Americas (BFA) 2026, uno de los encuentros empresariales y de inversión más importantes de América, se celebra por primera vez en Ecuador con la participación de más de 300 líderes empresariales, representantes gubernamentales y ejecutivos de América Latina, el Caribe y Estados Unidos para conversar sobre comercio, inversiones y seguridad hemisférica.

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Chiba (Japón).- Varios robots cargan maletas ante los espectadores de la Japan Drone 2026, la mayor feria de drones y eVTOL del país, que abre este miércoles en la ciudad japonesa de Chiba con más de 300 empresas participantes y el objetivo de integrar a los humanoides en el mundo laboral ante la escasa mano de obra.

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Buenos Aires.- El movimiento feminista Ni Una Menos convoca este miércoles a una movilización con ocasión del undécimo año de su inicio y tras el reciente feminicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia argentina de Córdoba.

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Londres.- Con motivo del centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, la National Portrait Gallery de Londres inaugura una gran exposición que busca explorar la vida, la carrera y el legado de la actriz estadounidense, a través de retratos creados por muchos de los fotógrafos y artistas más importantes de los siglos XX y XXI, entre ellos Andy Warhol y Pauline Boty.

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Oviedo.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes falla un galardón que en las ediciones más recientes ha distinguido a la tenista estadounidense Serena Williams, la jugadora española de bádminton Carolina Marín, el atleta keniano Eliud Kipchoge, y la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados.

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Leópolis (Ucrania).- Una escuela deportiva social basada en el fútbol y apoyada por la Fundación Real Madrid, proporciona un lugar de recuperación y desarrollo para cien niños ucranianos afectados por la invasión rusa en Vínniki, cerca de Leópolis

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lgs/EFETV

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