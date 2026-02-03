Miércoles 4 de febrero de 2026 (20.30 GMT)

Washington.- Human Rights Watch ofrece una rueda de prensa para presentar su Informe Mundial de 2026 sobre la situación de los derechos humanos con la participación de su director ejecutivo, Philippe Bolopion, y otros expertos.

Washington – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, da un discurso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) un día después de reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Caracas.- La captura de Nicolás Maduro convirtió a su entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez en la figura de mayor poder dentro del chavismo y en el rostro de la transición política guiada por Estados Unidos.

Caracas.- El chavismo convoca una «gran marcha» coincidiendo con el 34 aniversario del fallido golpe de Estado que encabezó el presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013).

Miami.- Una jueza en Florida anuncia la sentencia contra Ryan Routh, hallado culpable el año pasado del segundo intento de asesinato de Donald Trump en 2024 cuando era candidato presidencial, en un campo de golf en el estado.

Islamabad.- El grupo separatista baluche Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) ha puesto en primera línea de combate a su «escuadrón suicida» de mujeres, combatientes que se inmolan en ataques y cuya participación se ha convertido en un símbolo de su campaña armada, tras una ofensiva insurgente que dejó casi 200 muertos en Pakistán el pasado fin de semana.

Madrid/Lisboa/Rabat.- La península ibérica afronta fuertes precipitaciones entre un temporal atlántico y la borrasca Leonardo, que en España azotará especialmente la región de Andalucía y en Portugal ha llevado a alertar del riesgo de inundaciones en varias partes del país, al igual que en el norte de Marruecos, donde fueron evacuadas ya más de 50.000 personas.

Londres.- La última creación del cineasta Sam Raimi, ‘Enviad Ayuda’, recién estrenada en España, es descrita por su actor protagonista, Dyland O’Brien, como «una mezcla total de caos y terror desquiciado, pero también muy divertida», y promete en una entrevista con EFE giros de guion de esos que «te mantienen en vilo porque nunca sabes qué vendrá después».

Ciudad del Vaticano.- Audiencia general del papa León XIV.

Bruselas.- El vicepresidente segundo de Castilla La Mancha, José Manuel Caballero, atiende a los medios de comunicación antes de participar en una comisión del Comité Europeo de las Regiones para presentar un dictamen sobre el rejuvenecimiento del empleo agrícola.

Berlín.- Berlín acoge la feria Fruit Logística en Berlín, dedicada al mercado de frutas y hortalizas frescas, en el que España es el séptimo productor mundial.

Nueva York.- El Jardín Botánico de Nueva York presenta su popular exposición anual de orquídeas, que este año , bajo la temática ‘La jungla de asfalto’ (Concrete Jungle) del diseñador Mr. Flower Fantastic» rendirá homenaje al paisaje urbano de Nueva York.

Nueva York.- Nueva York – EEUU SUBASTAS – Sotheby’s subasta en Nueva York ‘Young Lion Resting’, un dibujo del pintor holandés Rembrandt con el que la casa espera recaudar entre 15 y 20 millones de dólares, un dinero que irá a parar a la organización Panthera, dedicada a la protección de los felinos y sus ecosistemas.

La Paz.- Niños bolivianos se adueñan de la Alasita, la festividad patrimonial de la miniatura de Bolivia, con la ‘Ch’iti feria’, que significa ‘pequeño’ en aimara, donde ellos estarán al frente de pequeños quioscos en los cuales vendieron artesanías y platos típicos del país andino.

Ciudad de Panamá.- El Ministerio de Economía de Panamá ofrece una rueda de prensa sobre la disolución para «personas jurídicas inactivas», tras la salida de las listas de blanqueo de capitales y los esfuerzos del Gobierno para que el país deje de ser considerado un paraíso fiscal.

Buenos Aires.- La ciudad de Buenos Aires alberga este miércoles una exhibición de helicópteros acrobáticos militares españoles con ocasión del centenario de la partida del hidroavión español Plus Ultra para cruzar por primera vez el Atlántico sur.

Ciudad de México.- La feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica, Zona Maco, abre sus puertas y sus curadores cuentan a EFE sobre las expectativas de los coleccionistas para esta edición de 2026.

Bangkok.- El conflicto latente con la fronteriza Camboya ha permitido a los partidos conservadores de Tailandia, entre ellos el del actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, izar la bandera nacionalista, una estrategia aparentemente exitosa para restar votos al bando reformista de cara a los comicios del 8 de febrero.

