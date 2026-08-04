Miércoles 5 de agosto de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 4 ago (EFE).-

Leópolis.- Las temperaturas extremas ejercen presión sobre el maltrecho sistema energético ucraniano y complican la exportación de cereal a través del Danubio, tras la caída de los niveles de agua a mínimos históricos en buena parte del país.

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Bogotá.- Desde alusiones a su vida sexual hasta referencias en latín, pasando por frases que terminaron en los tribunales o se convirtieron en tendencia en redes sociales, Gustavo Petro hizo de la palabra una de las principales señas de identidad de su presidencia, que concluirá el próximo 7 de agosto cuando asumirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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Quito.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien también mantendrá una cita con el canciller Roberto Kury, para diálogo político y la cooperación bilateral.

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San Salvador.- Los habitantes de la zona costera Barra de Santiago, al suroeste de El Salvador, se han convertido en los protectores de algunas especies de tortugas, entre ellas la baule, que llegan a anidar a la turística playa Dorada y cuyos huevos son resguardados en un corral de incubación para evitar su comercialización y consumo, prácticas prohibidas en este país.

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Bangkok.- La Justicia tailandesa aún estudia los recursos presentados sobre el caso Daniel Sancho, el español condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta, una espera llena de «incertidumbre» y «nervios», cuando este miércoles se cumplen tres años de su detención en la turística Phangan.

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Tijuana (México).- La violencia del crimen organizado no sólo expulsa a comunidades de sus lugares de origen, sino que las lleva hasta la frontera norte de México, donde buscan protección tras sufrir en sus comunidades amenazas, homicidios, ataques armados y despojos de sus tierras por grupos criminales.

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Caracas.- El Movimiento Internacional de Educación Fe y Alegría convoca a una rueda de prensa sobre el «impacto del sismo en la educación» luego del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Vídeo)

Valle del Guamuéz (Colombia).- Wilson Uraparí pasó seis años sin hablar con su madre y Adrián Zambrano asegura que no volverá a empuñar un fusil, hoy los dos comparten una incertidumbre junto a otros 97 exguerrilleros: que el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, mantenga el proceso de paz que los llevó a dejar las armas el 18 de junio.

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Ginebra.- El médico chileno Luis Pizarro habla en una entrevista con EFE sobre su nuevo nombramiento como director ejecutivo de la alianza sanitaria internacional Unitaid, dedicada a mejorar el acceso de los países en desarrollo a las innovaciones farmacéuticas y médicas.

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la tradicional Audiencia General de los miércoles

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Londres.- Tocando la guitarra, corriendo junto al atleta Mo Farah, acudiendo sin corbata a un pódcast o multiplicando sus apariciones en redes sociales: el nuevo primer ministro británico Andy Burnham supone todo un revulsivo en la política británica, especialmente tras el acartonado Keir Starmer, que llevó la política al anticlímax en estos tiempos de viralidad.

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Brugelette (Bélgica).- El zoológico belga Pairi Daiza se ha convertido en el único centro abierto al público en el mundo que ha logrado criar las tres especies de guacamayo azul que existen en la Tierra, además de conseguir recientemente su tercer Récord Guinness por el mayor número de plantas cultivadas en un jardín tropical interior.

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lgs/EFETV

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