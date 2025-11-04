Miércoles 5 de noviembre de 2025 (19.30 GMT)

Madrid, 4 nov (EFE).-

Washington.- El Tribunal Supremo de EE.UU. escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano.

Jerusalén.- Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.

París.- Salen a la venta en Francia las esperadas memorias del rey emérito español Juan Carlos I, publicadas en francés y tituladas ‘Reconciliación’, y sobre las que, en las últimas semanas, han trascendido varios fragmentos sobre cuestiones como el fallido golpe militar del 23F, la educación de su hijo o su relación con el dictador Francisco Franco.

París.- La primera tienda en Europa de Shein, el gigante del comercio electrónico chino Shein y competidor directo de marcas textiles como Zara o H&M, abre este miércoles sus puertas en el centro de París, pese al escándalo de la supuesta venta de muñecas pornográficas con aspecto infantil que vive en los últimos días.

Bucarest.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, estará este miércoles y jueves en Bucarest, para participar el jueves en el Foro OTAN-Industria, un evento dedicado a la colaboración entre la Alianza y la industria de defensa.

Bruselas.- Rueda de prensa de once ONG de búsqueda y rescate alemanas, italianas, españolas y francesas sobre la financiación por parte de la UE de la guardia costera libia. Organiza el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y Refugiados en Libia.

Bruselas.- El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, atenderá a los medios a su llegada a la reunión de la Alianza de Regiones por la Cohesión.

Roma.- Roma vive una jornada de luto oficial por la muerte del operario que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de una torre medieval situada en el centro de la ciudad.

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la audiencia general de los miércoles.

Rabat.- Con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde, la Agencia EFE ha comenzado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía MARCHA VERDE ANIVERSARIO con temas desde Marruecos y desde los Campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Brujas.- Rueda de prensa del entrenador del Barcelona, Hansi Flick, posterior a su partido de Liga de Campeones ante el Brujas.

Belém (Brasil).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura el jueves la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

Asunción.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) informa en una conferencia de prensa los temas abordados en su 246 Asamblea General Ordinaria que inició este lunes y concluirá el viernes.

Miami (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en Miami en el America Business Forum (ABF), una “cumbre de líderes” que ocurre frente a la sede de su futura biblioteca presidencial en Miami y en la que también participarán María Corina Machado, Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Miami (EE.UU.).- Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas.

Río de Janeiro.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, entrega el premio Earthshot, durante una visita a Brasil.

Quito.- Llega a Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien estará en el país hasta el 6 de noviembre y se reunirá con el presidente Daniel Noboa.

Nueva York.- El cantante y actor Marc Anthony y Henry Cardenes, fundadores de Maestro Cares Foundation, premian a la actriz y productora Eva Longoria por su labor en pro de las comunidades latinas durante la 12ª Gala Anual “Changing Lives, Building Dreams”.

La Paz.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entrega las credenciales oficiales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente Edman Lara, previo a la investidura que se realizará el 8 de noviembre.

Santiago de Chile.- Con un discurso más radical, bronco y vociferante, el candidato presidencial ultraderechista Johannes Kaiser ha ido tomando impulso en las últimas semanas y hay analistas que pronostican que podría ser la sorpresa de las elecciones del 16 de noviembre, superando incluído al líder clásico de la extrema derecha chilena, el ultracatólico José Antonio Kast, quien hasta ahora va segundo en las encuestas.

