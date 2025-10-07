Miércoles 8 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

Madrid, 7 oct (EFE).-

Mar Mediterráneo.- Los barcos Thousand Madleen y Conscience,de la Flotilla de la Libertad, tienen previsto entrar la zona de exclusión marítima establecida por Israel y se enfrentan a la amenaza de ser abordados antes de alcanzar la costa de Gaza.

Ginebra.- El alcalde de Ramala, Issa Kassis, habla en una entrevista para la Agencia EFE sobre los cambios que la guerra de Gaza y el devenir internacional han producido en la cooperación internacional de ciudades como la suya, sus principales retos y la posibilidad de una mayor influencia de los países árabes en la zona en caso de que fructifiquen las actuales negociaciones de paz.

Washington – La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pronuncia este miércoles su discurso sobre las perspectivas de la economía global y sus prioridades, previo a la inauguración de las reuniones anuales del organismo, que serán del 9 al 15 de octubre en Washington.

Buenos Aires.- El Tribunal Oral Federal N° 6 de Buenos Aires anuncia este miércoles el veredicto del juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

La Habana.- Las siete centrales termoeléctricas (CTE) operativas de Cuba trabajan a una fracción de su potencial tras años de explotación, según datos oficiales cotejados por EFE. La consecuencia, más apagones para la crisis energética que castiga la isla.

Ciudad de México – Los seis mexicanos que formaban parte de la flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza, regresan repatriados a México tras haber sido detenidos por el gobierno de Israel junto con un centenar de activistas de varios países.

Johannesburgo.- Un grupo de sudafricanos de la flotilla que pretendía llegar a Gaza, incluido Mandla Mandela (nieto del fallecido expresidente Nelson Mandela), regresa a su país tras ser deportados por Israel.

Berlín.- La ministra de Economía, Katherina Reiche, presenta este miércoles las proyecciones de otoño del gobierno para la economía alemana para 2026 y lo que queda de 2025, después de que Berlín redujera su previsión inicial a un crecimiento del 0,2 % o inferior, debido a la incertidumbre comercial, la debilidad de la industria, del mercado laboral y del consumo.

Nimes (Francia).- Tercer día del juicio en apelación del caso Pelicot en el Tribunal de Nimes, al sur de Francia. Se espera la declaración de la víctima, Gisèle Pelicot.

París.- El Tribunal de Apelación de París juzga a partir de este miércoles al histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, un proceso pendiente desde hace años y que condiciona su entrega a España donde tiene numerosas cuentas pendientes con la Justicia.

Copenhague.- La Real Academia de las Ciencias Sueca anuncia el ganador o ganadores del Nobel de Química de este año.

Rabat.- El colectivo juvenil ‘GenZ212’ protesta por la reforma del servicio público.

Ciudad del Vaticano.- Se celebra la audiencia semanal del papa León XIV.

Roma.- El ministro de Exteriores chino visita Italia

Lisboa.- La candidata socialista a la Alcaldía de Lisboa, Alexandra Leitão, aboga en una entrevista con EFE por más vivienda pública y limitar los apartamentos turísticos para atajar la crisis inmobiliaria que tanto preocupa a los ciudadanos, de cara a las elecciones municipales del domingo, donde las encuestan le dan un empate técnico frente al edil actual, el conservador Carlos Moedas.

Estrasburgo.- Debate sobre la detención arbitraria de dos empresarios españoles en Guinea Ecuatorial por acusaciones de corrupción.

París.- La representación del sueño a través del arte, en especial en los siglos XIX y XX, protagoniza la exposición otoñal del museo Marmottan Monet de París.

Bogotá.- La ministra de Cultura de Colombia, Yanai Kadamani, habla en una entrevista con EFE de los retos de esa cartera en los diez meses que quedan de Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Berlín.- El Festival de las Luces de Berlín, que proyecta composiciones artísticas en algunos de los principales edificios y monumentos de la capital alemana, cumple su vigésima primera edición bajo el lema ‘Let’s shine together’ (Brillemos juntos).

Londres.- Christie’s exhibe varias obras el pintor malagueño Pablo Picasso (1881 – 1973) antes de su subasta del siglo XX -XXI.

Miami.- Entrevista con el artista dominicano Nelson Zapata, pionero del merengue hip hop y fundador del grupo Proyecto Uno, por el lanzamiento del álbum ‘Back In Da House’, el décimo de la agrupación tras más de tres décadas de carrera.

Buenos Aires.- La gimnasta estadounidense Simone Biles, ganadora de once medallas olímpicas, visita la ciudad de Buenos Aires y brinda una charla motivacional titulada ‘El poder de creer’.

Oeiras (Portugal). El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el seleccionador nacional de Portugal, el español Roberto Martínez, participan en la apertura de la cumbre del fútbol luso, organizada por la federación y que reunirá en los próximos días figuras de este deporte.

