Miami, Los Ángeles, Houston y otras ciudades exhibirán los documentos históricos de EE.UU.

2 minutos

Miami, 23 ene (EFE).- Los Archivos Nacionales de Estados Unidos eligieron a Miami, Los Ángeles, Houston y otras cinco ciudades del país como sedes de la ‘Gira nacional Freedom Plane: Documentos que forjaron una nación’, en la que exhibirán textos históricos originales para conmemorar los 250 años de independencia.

La gira, que comienza el 6 de marzo en Kansas City y termina el 16 de agosto en Seattle, «amplía el acceso público a archivos que fueron fundamentales para el origen de la nación» y que «no han salido de Washington, D.C. en décadas», indicó el HistoryMiami Museum, una de las sedes, en un comunicado este viernes.

“Estos documentos pertenecen a todos los estadounidenses. Presentarlos en Miami, una ciudad global representativa de los ideales democráticos y una diversidad extraordinaria crea un espacio poderoso para reflexionar sobre los orígenes de nuestra nación», declaró Natalia Crujeiras, presidenta del HistoryMiami Museum.

Entre los archivos destacan el grabado de William Stone de la Declaración de Independencia, los Artículos de Asociación, los Juramentos de Lealtad firmados por George Washington, Alexander Hamilton y Aaron Burr, y el Tratado de París.

También resaltan un borrador impreso de la Constitución, votos de las delegaciones estatales y las enmiendas del Senado a la Carta de Derechos (Bill of Rights).

La exhibición en Miami, que será gratuita, coincidirá con la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia, pues el museo miamense expondrá los documentos del 20 de junio al 5 de julio.

Por ello, el museo también presentará un mural digital donde los visitantes podrán compartir sus deseos para Estados Unidos y el 4 de julio, en la plaza del recinto, habrá una fiesta de cumpleaños del país.

«Esta exhibición en HistoryMiami Museum servirá como una poderosa piedra angular, invitando tanto a residentes como a visitantes a conectar directamente con los ideales de libertad, democracia y oportunidad que continúan dando forma a nuestro condado diverso», comentó la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Los documentos se exhibirán también del 6 al 22 de marzo en Kansas City, del 27 de marzo al 12 de abril en Atlanta, del 17 de abril al 3 de mayo en Los Ángeles, del 8 al 25 de mayo en Houston, del 28 de mayo al 14 de junio en Denver, del 9 al 26 de julio en Dearborn, y del 30 de julio al 16 de agosto en Seattle. EFE

ppc/hbc/ajs

(foto)