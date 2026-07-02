Miami destaca a sus bomberos por el rescate de un venezolano tras 8 días bajo escombros

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Miami (EE.UU.), 2 jul (EFE).- La alcaldesa de la ciudad estadounidense de Miami, Eileen Higgins, destacó este jueves el liderazgo del Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad para salvar al venezolano Hernán Gil, quien pasó ocho días bajo los escombros tras los terremotos que sacudieron a Venezuela hace una semana.

Higgins indicó en un pronunciamiento que los bomberos de Miami lideran la USAR Florida Task Force 2 (FL-TF2), grupo de cuerpos de bomberos del sur de Florida que «trabajó sin descanso durante 53 horas, codo a codo con brigadas internacionales» para salvar a Gil, de las ruinas de un edificio en La Guaira.

“Hoy, todo Miami tiene motivos para sentirse orgulloso», apuntó la alcaldesa. «El contingente estadounidense liderado por los valientes hombres y mujeres de Bomberos y Rescate de Miami, se unió a equipos de rescate de todo el mundo en Venezuela con una misión compartida: salvar una vida», añadió.

Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del edificio ubicado en la localidad de Catia La Mar donde trabajaba desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 el pasado 24 de junio.

Las labores de salvamento comenzaron a las 10:00 hora local (14:00 GMT) del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos los estadounidenses, así como chilenos, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándolo y pasándole medicación.

El FL-TF2, conformado por 80 efectivos de Florida, es uno de los grupos de rescate que ha enviado Estados Unidos, que en total ha mandado más de 300 millones de dólares en ayuda y 2.000 elementos del Departamento de Guerra para apoyo, según informaron el miércoles el Comando Sur (Southcom) y el Departamento de Estado.

El encargado de negocios de Washington en Caracas, John M. Barrett, aseveró que Estados Unidos «lidera» la ayuda internacional en Venezuela, donde suman al menos 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos, según el último reporte oficial del miércoles. EFE

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