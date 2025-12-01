Miami vota de nuevo este martes para albergar la biblioteca de Trump tras una demanda

Miami (EE.UU.), 1 dic (EFE).- La universidad pública Miami Dade College (MDC) votará de nuevo mañana martes para regalar un terreno público valorado en unos 300 millones de dólares para la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras protestas y una demanda contra la «opacidad» de la primera votación.

MDC convocó a una sesión especial para decidir otra vez si cede un terreno público de 2,63 acres (más 4.000 metros cuadrados) junto a la Torre de la Libertad (Freedom Tower) en el centro de Miami para el proyecto de Trump, al que activistas se oponen por considerarlo «un insulto» a migrantes y un exceso.

Aunque se espera que el consejo avale de nuevo de forma unánime regalar el terreno, la votación se repone tras la demanda del historiador local Marvin Dunn, quien acusó a la universidad de violar la ley estatal de transparencia al ceder el 23 de septiembre pasado el terreno sin un aviso público anticipado de la cuestión.

Con esta nueva sesión, a la que también asistirán activistas, estudiantes y profesores que cuestionan el proyecto, la universidad espera evitar el juicio por la demanda, que una jueza programó la pasada semana para el 3 de agosto de 2026.

Organizaciones civiles como 50501 Florida y The Miami Freedom Project han circulado peticiones contra la obra, mientras que el historiador Dunn criticó que los miembros de la Fundación de la Biblioteca Trump, incluyendo a Eric Trump, hijo del mandatario, «serán dueños del terreno gratis para siempre».

«Trump va a construir altos condominios de lujo en un suelo que una vez fue nuestro», advirtió Dunn este lunes en Facebook.

The Miami Freedom Project también cuestionó la entrega del terreno, al citar que está valuado en más de 300 millones de dólares, además de considerar un «insulto» que la biblioteca estará junto a la Torre de la Libertad, que recibió a cubanos que huían del régimen cubano de Fidel Castro.

«El poner junto a un santuario de la libertad un monumento a Donald Trump, un presidente cuyo historial incluye separaciones de familias, satanización de inmigrantes, y recortar el asilo para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, es profanar su legado», aseveró la asociación en su petición.

La organización recordó que el 74 % de los votantes del condado de Miami-Dade rechazan que Florida haya cedido el terreno para construir la biblioteca, según reveló una encuesta de la firma local Bendixen & Amandi International la semana pasada.

Esta sería la primera biblioteca presidencial en Florida, donde está el club Mar-a-Lago de Trump, quien cambió su residencia de Nueva York a este estado en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), y busca que el proyecto sea un atractivo turístico, según medios estadounidenses. EFE

