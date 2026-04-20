Michael Jackson en cine, más de Stranger Things o un nuevo museo V&A, citas de la semana

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Redacción Internacional, 20 abr (EFE).- Desde la apertura del nuevo museo londinense V&A East al estreno de ‘Michael, el biopic sobre Michael Jackson, la nueva serie del universo Stranger Things y el lanzamiento del videojuego ‘Pragmata’, la semana llega llena de citas culturales para todos los gustos.

Jaafar, el sobrino de Michael Jackson, es ‘Michael’

El 24 de abril llega a los cines el biopic sobre Michael Jackson, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por su sobrino Jaafar, hijo de su hermano Jermaine. Es el debut del joven músico, que ha impresionado en las primeras imágenes y tráilers de ‘Michael’, en las que se ve el enorme parecido con el ‘rey del pop’.

Con mucho entrenamiento, sobre todo de baile, Jaafar se mete a sus 29 años en la piel de su tío en una película que se centra en los inicios de la carrera de Michael Jackson, desde que se descubrió su talento al frente de los Jackson 5 hasta 1998.

El universo ‘Stranger Things’ no tiene fin

El final de la serie ‘Stranger Things’ no supone el fin de un universo que promete dar mucho de sí. Los fans de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown podrán ver nuevas aventuras, esta vez animadas, del grupo de amigos de Hawkins en el Mundo del Revés, que llegará a Netflix el 23 de abril.

‘Stranger Things: Tales from 85’ (‘Stranger Things: Relatos del 85’), se sitúa temporalmente entre la segunda y la tercera temporada de la serie. Es el invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo.

El V&A East llega a la escena museística londinense

La siempre rica escena museística londindeses se acaba de ampliar con la llegada del V&A East, una filial del Victoria & Albert, que se ha instalado en la zona emergente del este de Londres, concretamente en Stratford, en un edificio inspirado, libremente, en un vestido del diseñador español Cristóbal Balenciaga.

Un museo que llega con el objetivo de revitalizar el tejido cultural de la ciudad y «dejar huella» en las futuras generaciones. Cuenta con una exposición permanente y gratuita -‘Why We Make’ (Por qué creamos)- con más de 500 piezas que exploran desde las artes escénicas al activismo social o el empoderamiento femenino. Una buena oportunidad para alejarse del centro de Londres.

The Weeknd llega a México con After Hours Til Dawn

The Weekdn da el salto a Latinoamérica con su esperada gira ‘After Hours Til Dawn’ que arranca en Ciudad de México el 20, 21 y 22 de abril, y luego dará el salto a Río de Janeiro (26 de abril) y Sao Paulo (30 de abril y 1 de mayo). Semanas después llegará a Europa con París, Ámsterdam, Milán, Londres, Madrid y Barcelona, entre otras ciudades.

Esta gira de The Weeknd es una de las más rentables de R&b de la historia de la música. Según su promotora Live Nation, entre marzo de 2022 y noviembre de 2025, ha conseguido recaudar 1.004 millones de dólares estadounidenses con la venta de 7,55 millones de entradas en 153 conciertos por todo el mundo.EFE

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