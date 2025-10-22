Michelin confirma la caída de su objetivo anual tras bajar un 4,4 % sus ventas en 9 meses

1 minuto

París, 22 oct (EFE).- El fabricante francés de neumáticos Michelin confirmó este miércoles la bajada de sus perspectivas para el conjunto de 2025, adelantada la semana pasada, tras indicar que sus ventas cayeron un 4,4 % en los nueve primeros meses del año, hasta los 19.275 millones de euros.

El descenso de la facturación de la multinacional se agudizó en el tercer trimestre, cuando alcanzó los 6.247 millones de euros, un 6,6 %, en buena medida por el hundimiento del mercado de camiones en Estados Unidos, indicó el grupo en un comunicado.

En ese contexto, confirmó los objetivos a la baja ya adelantados el pasado día 13, con un resultado operativo de entre 2.600 y 3.000 millones de euros, frente a los 3.400 millones que esperaba obtener anteriormente.

En paralelo, Michelin indicó este miércoles que renuncia también a sus previsiones para 2026, cuando esperaba obtener más de 4.200 millones de euros de resultado operativo y un margen operativo del 14 %.

Agregó que aspira a mejorar el beneficio de 2025 en una cifra que comunicará en febrero próximo. EFE

lmpg/cat/pddp