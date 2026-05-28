Michelin reducirá en 1.500 empleos su plantilla en Francia en tres años sin despidos

2 minutos

París, 28 may (EFE).- El fabricante de neumáticos Michelin presentó este jueves a los representantes de los trabajadores en Francia un plan para reducir 1.500 empleos de la plantilla en el país en los próximos tres años sin despidos para ajustar su perímetro a una estructura de costes que considera demasiado altos.

El grupo francés justificó ese recorte de cerca del 10 % de los efectivos en Francia (donde tiene actualmente cerca de 17.000 empleados) por su voluntad de mejorar de forma duradera su eficiencia en «un entorno mundial marcado por una competencia internacional creciente, fuertes tensiones macroeconómicas y geopolíticas», indicó en un comunicado.

Las razones de que ese recorte, que afectará en un tercio a puestos en la actividad industrial y en dos tercios a empleos de actividades terciarias, se haga en Francia es que la empresa dice que allí está sometida a «fuertes constricciones económicas y reglamentarias».

En concreto, se trata de «niveles elevados de costes de producción sobre todo por el costo del trabajo y de la energía, así como de una presión fiscal de las más fuertes de los países industrializados».

Michelin insistió en que ofrecerá a los afectados por este programa de ajuste «un acompañamiento personalizado», que incluye dispositivos de movilidad interna y externa, reconversión y «formación para oficios con futuro».

Michelin, que cuenta con una plantilla mundial de 129.800 trabajadores (1.500 de los cuales en España y Portugal) tiene en Francia sus actividades de sede, su centro de investigación y desarrollo (I+D) así como 13 plantas de producción.

Hace 18 meses la firma anunció el cierre de dos de sus fábricas francesas, las de Vannes (donde se fabricaban refuerzos metálicos para los neumáticos de camiones) y Cholet (neumáticos de furgonetas), en las que trabajaban 1.250 personas. EFE

ac/cat/mra