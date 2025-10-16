Michelle Obama promocionará su próximo libro en un pódcast de seis episodios

Nueva York, 16 oct (EFE).- La exprimera dama Michelle Obama promocionará su próximo libro, ‘The Look’, cuyo tema central es la moda, en un pódcast de seis episodios con el que hará parada en Nueva York y Washington D.C.

Según anunció este jueves Higher Ground, la empresa de medios fundada por el expresidente Barack Obama y ella misma, estos episodios son una extensión del pódcast que presenta junto a su hermano, ‘IMO with Michelle Obama & Craig Robinson’.

Así, ‘IMO: The Look’, que se estrenará de manera semanal a partir del 5 de noviembre, analizará en profundidad la trayectoria de la exprimera dama «como figura determinante en el mundo de la moda, tanto dentro como fuera de la Casa Blanca», de acuerdo con un comunicado.

En los distintos capítulos participarán figuras que están detrás del maquillaje, el vestuario y los peinados de Michelle Obama, así como expertos de moda y otros personajes influyentes como Jane Fonda, Nina García, Bethann Hardison, Elaine Welteroth y Jenna Lyons.

El pódcast revelará «cómo ella y su equipo transformaron el escrutinio de su imagen pública en una celebración de la autoexpresión, la inclusión y el impacto», y explorará además la importancia de la representación y la inclusividad.

Asimismo, se emitirán en directo dos episodios del proyecto, uno desde Nueva York el 5 de noviembre, en el que estará acompañada por la actriz Tracee Ellis Ross, y otro desde Washington D.C. el día 12 de ese mismo mes, donde se subirá al escenario el crítico de cine Welsey Morris.

Higher Grounds también anotó en el comunicado que el libro ‘The Look’, que se publicará el 4 de noviembre, hace un recorrido por la evolución del estilo de Michelle Obama durante su vida pública, pasando por su etapa como exprimera dama de EE.UU. y como esposa de Barack Obama durante la campaña de este para el Senado. EFE

