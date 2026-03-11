Microsoft abrirá en Uruguay el primer laboratorio de IA con enfoque social de Suramérica

Montevideo, 11 mar (EFE).- La empresa Microsoft abrirá en Uruguay su primer laboratorio de Suramérica destinado a desarrollar soluciones de inteligencia artificial con impacto social.

La firma del acuerdo se llevó a cabo este miércoles y contó con la presencia del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien destacó la confianza que la compañía depositó en el país.

Sánchez informó que esta iniciativa implica una inversión pública cercana a los 400.000 dólares y que Microsoft colaborará con sus instrumentos de cofinanciación, que permitirán al país «pasar a un segundo nivel».

En Uruguay ya existe un laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft, inaugurado durante el Gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025).

La diferencia, en palabras de Sánchez, es que ese laboratorio estuvo centrado en trabajar con actores privados y el nuevo colaborará con el sector público, por eso adopta el nombre de laboratorio de ‘IA para el bien’.

Según dijo Lucila Arboleya, presidenta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, donde estará instalado, la experiencia del actual laboratorio arrojó «muy buenos resultados» con la aplicación de la IA. Un ejemplo de esto fue la aceleración de la mitad de 120 proyectos iniciados y la reducción del tiempo de desarrollo de tres meses a una semana.

Juan Lavista Ferres, vicepresidente corporativo y jefe de ciencia de datos de Microsoft, dijo que la inteligencia artificial implica un «cambio de paradigma», por lo que ha de estar al «servicio de la humanidad».

«La inteligencia artificial tiene que ser inclusiva, ética y accesible. No podemos permitir que se convierta en una tecnología que solo beneficie a unos pocos. Tenemos que asegurarnos de que llegue a todos. Yo soy optimista porque los últimos 20 años la mayoría de los usos de inteligencia artificial han sido positivos», aseguró.

Al ser consultado por la prensa, el vicepresidente explicó que este laboratorio estará destinado a ayudar a cualquier área social en el país, lo que se definirá en coordinación con el Gobierno.

En este sentido, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó la firma de un acuerdo con «innovación, inteligencia artificial y desarrollo productivo con impacto social».

En tanto, Alejandro Pazos, gerente de Microsoft para Uruguay, señaló que, según un estudio de la empresa, dicho país «lidera la inclusión de IA en el conocimiento de la gente».

«La verdad que es un orgullo para Latinoamérica, para Suramérica, tener un país como Uruguay que esté la gente pensando cómo va a impactar la inteligencia artificial en su vida, en el trabajo en la sociedad, en el impacto del país para que sea competitivo», manifestó. EFE

