Microsoft anuncia un plan de inversión de 10.000 millones de dólares en un centro de datos en Portugal

afp_tickers

1 minuto

Microsoft anunció este martes su intención de invertir 10.000 millones de dólares a inicios del año próximo en un gran centro de datos en Portugal para desarrollar infraestructuras dedicadas a la Inteligencia Artificial (IA).

En asociación con la empresa británica Nscale, especializada en los centros de datos destinados a la IA, y Start Campus, que lanzó la construcción de un importante centro de datos cerca del puerto de Sines, en el sur de Portugal, Microsoft espera instalar 12.600 chips de última generación de Nvidia.

«Se trata de una de las mayores inversiones en capacidad de cálculo de IA en Europa», indicó Microsoft en comunicado.

«Portugal se ha convertido en un país muy importante y atractivo en Europa para la construcción de ese tipo de centro de datos y ese tipo de inversión» precisó el presidente de Microsoft, Brad Smith, en una entrevista al diario económico portugués Jornal de Negocios.

Smith participó el martes en Lisboa en el Web Summit, gran cita anual de la economía digital.

Además de un centro de datos alimentado por energías renovables, el sitio de Sines ofrece la ventaja de ser el punto de conexión de importantes cables submarinos de telecomunicaciones que a unen América con Europa.

En materia de centros de datos, «la demanda en el campo de la IA, en particular estos cinco últimos meses, se ha vuelto algo bastante loco», declaró a la AFP el director de producto de Nscale, Daniel Bathurst.

tsc-tgb/dax/rl/eg