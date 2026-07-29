Microsoft cierra ejercicio con un beneficio de 133.749 millones de dólares, un 31 % más

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Nueva York, 29 jul (EFE).- El gigante tecnológico Microsoft anunció este miércoles un beneficio neto de 133.749 millones de dólares al cierre de su ejercicio fiscal 2026, un 31 % más a nivel interanual, impulsada en parte por su plataforma en la nube Azure.

La empresa tuvo una facturación total de 331.839 millones de dólares en los doce meses terminados el 30 de junio, un 18 % más, según un comunicad.

En concreto, los ingresos de Azure superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía, alcanzó más de 30 millones de licencias de pago. EFE

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