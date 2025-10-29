Microsoft gana 27.747 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un 12 % más

Nueva York, 29 oct (EFE).- El gigante tecnológico Microsoft reportó este miércoles un beneficio neto de 27.747 millones de dólares en su primer trimestre fiscal, un 12 % más interanual, con un fuerte crecimiento de su negocio de la nube inteligente y su servicio Azure.

«Nuestra nube y fábrica de IA (inteligencia artificial) a escala planetaria, junto con los Copilots en sectores de alto valor, están impulsando una amplia difusión y un impacto real en el mundo», dijo su presidente y director ejecutivo, Satya Nadella, en un comunicado.

La facturación trimestral de Microsoft ascendió a 77.673 millones, un 18 % más interanual, en la cual el negocio de la nube representó 49.100 millones de dólares (un 26 % más), y el servicio Azure, del que no ofrece datos absolutos, incrementó sus ingresos un 40 %. EFE

