Microsoft gana 66.205 millones de dólares en seis meses, un 35,7 % más

Nueva York, 28 ene (EFE).- Microsoft anunció este miércoles que obtuvo unos beneficios acumulados de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, un 35,7 % más interanual, impulsados por su negocio en la nube.

Según un comunicado, en el trimestre más reciente, que terminó el 31 de diciembre y que es el más seguido por Wall Street, el gigante tecnológico tuvo un beneficio de 38.458 millones, un 59 % superior con respecto al mismo periodo del año anterior, y unos ingresos de 81.273 millones, un 16,7 % más. EFE

