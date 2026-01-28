Microsoft gana 66.205 millones de dólares en seis meses, un 35,7 % más

Nueva York, 28 ene (EFE).- Microsoft anunció este miércoles que obtuvo unos beneficios acumulados de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, un 35,7 % más interanual, impulsados en parte por su negocio en la nube y la inteligencia artificial (IA).

Según un comunicado, en el trimestre más reciente, que terminó el 31 de diciembre y que es el más seguido por Wall Street, el gigante tecnológico tuvo un beneficio de 38.458 millones, un 59 % superior con respecto al mismo periodo del año anterior, y unos ingresos de 81.273 millones, un 16,7 % más.

El máximo ejecutivo de la empresa, Satya Nadella, destacó en un comunicado que el negocio de IA de Microsoft ya «es mayor que algunas de nuestras franquicias más importantes».

«Estamos ampliando las fronteras en toda nuestra gama de IA para generar nuevo valor para nuestros clientes y socios», indicó Nadella.

Mientras, la vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Microsoft, Amy Hood, subrayó que los ingresos de Microsoft Cloud, que engloba todos los servicios en la nube dentro de la compañía, alcanzaron los 51.500 millones en el último trimestre, un 26 % más interanual.

«Hemos superado las expectativas en cuanto a ingresos, ingresos operativos y ganancias por acción», añadió.

Entre los tres principales segmentos, el de mayor crecimiento en el trimestre fue el de la Nube Inteligente (32.907 millones, un 29 % más), que se vio impulsado por la plataforma de la nube Azure, sobre la que no se ofrecen datos absolutos pero que incrementó sus ingresos un 39 %.

El negocio de Productividad y Procesos de Microsoft obtuvo 34.116 millones, un 16 % más, mientras que el de Computación Personal perdió un 2,7 %, hasta los 14.250 millones.

Por otro lado, la tecnológica anotó 9.971 millones de dólares en otros ingresos, en comparación con los gastos de 2.290 millones que tuvo durante del mismo trimestre de 2024.

Los resultados decepcionaron a los inversores, que esperaban un crecimiento mayor en los ingresos de Azure, y las acciones de la tecnológica bajaban un 4 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street.

Microsoft es actualmente la cuarta cotizada más grande del mundo, con una capitalización de 3,5 billones de dólares, y hasta ahora es superada por otras tres tecnológicas: Apple, Alphabet -matriz de Google- y Nvidia. EFE EFE

