Microsoft invertirá 17.500 millones de dólares en India para impulsar el futuro de la IA

Nueva Delhi, 9 dic (EFE).- Microsoft anunció este martes una inversión de 17.500 millones de dólares en India, la mayor que la compañía ha realizado jamás en Asia, tras una reunión entre su director ejecutivo, Satya Nadella, y el primer ministro Narendra Modi, destinada a impulsar el futuro del país asiático en materia de inteligencia artificial.

«Gracias, primer ministro por una conversación inspiradora sobre la oportunidad de la IA en India. Para apoyar las ambiciones del país Microsoft se compromete a invertir 17.500 millones de dólares», publicó el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, en su cuenta de X.

Se trata de «nuestra mayor inversión jamás realizada en Asia, para ayudar a construir la infraestructura, las competencias y las capacidades soberanas necesarias para el futuro de India centrado en la inteligencia artificial», añadió.

,Por su parte, Modi aseguró en la misma red social que tuvo «una conversación muy productiva con Satya Nadella y me alegra ver que la India será el lugar donde Microsoft realizará su mayor inversión en Asia».

«La juventud del país aprovechará esta oportunidad para innovar y utilizar el poder de la IA por un planeta mejor», añadió el jefe del Gobierno indio.

El 14 de octubre, el gigante tecnológico Google también anunció una inversión de 15.000 millones de dólares, la mayor de la firma estadounidense en la India hasta la fecha, para construir un centro de datos de IA en el estado sureño de Andhra Pradesh.

En los últimos meses, Nueva Delhi ha establecido contactos con empresas del sector tecnológico como Qualcomm, Ndivia, Adobe o IBM para explorar las posibilidades del sector de la IA en la India.

No obstante, el Gobierno indio ha alertado de que esta tecnología se está utilizando como instrumento de poder en el actual escenario de competencia global y tensiones geopolíticas, por lo que ha llamado a fortalecer la autonomía estratégica de los países ante la volatilidad global.

Con más de 1.400 millones de habitantes, el mercado indio ofrece una amplia red de oportunidades para el creciente sector de la IA en ámbitos diversos. EFE

