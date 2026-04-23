Microsoft ofrece jubilación anticipada incentivada a empleados en EE.UU. por primera vez

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Nueva York, 23 abr (EFE).- El gigante tecnológico Microsoft ha ofrecido a sus empleados en Estados Unidos (EE.UU.) un programa de jubilación anticipada incentivada al que se podrá acoger cerca de un 7 % de esa plantilla, según reportaron este jueves medios especializados.

El canal CNBC, que cita una nota interna y a fuentes conocedoras de esa medida, indica que pueden optar a esas salidas voluntarias los empleados en EE.UU. en altos niveles de dirección o en otros más bajos, pero que sumen 70 años entre su edad y su experiencia.

La nota, firmada por la jefa de recursos humanos, Amy Coleman, y citada por el medio The Verge, señala que los empleados elegibles han «pasado años y, en algunos casos, décadas, dando forma a Microsoft», y recibirán «un apoyo generoso de la compañía» si optan por irse.

Se trata de la primera vez que Microsoft ofrece la posibilidad de jubilación anticipada incentivada, destacan.

A finales de 2025, Microsoft tenía unos 228.000 empleados en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 125.000 estaban en Estados Unidos, por lo que la iniciativa puede suponer la salida de casi 8.800 trabajadores veteranos.

La empresa, además, planea hacer cambios en su programa de recompensa por resultados, de manera que los directivos no estarán obligados a vincular los bonus en efectivo con bonus en forma de acciones y tendrán «más flexibilidad», indicó Coleman en la nota.

Los cambios se producen en medio de la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), en la que Microsoft está haciendo ingentes gastos de capital, a la par que sus rivales.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la firma caían más del 3 % cerca de la media sesión en Wall Street. EFE

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