Microsoft presenta Maia 200, su nuevo chip de IA para competir con los de Google y Amazon

1 minuto

Nueva York, 26 ene (EFE).- El gigante tecnológico Microsoft ha presentado este lunes Maia 200, la segunda generación de su chip de inteligencia artificial (IA) con el que busca reducir la dependencia de Nvidia y competir contra los de Google y Amazon en la nube.

Este nuevo modelo ha sido lanzado dos años después de su primera versión, el Maia 100, que no se llegó a poner a disposición de los clientes.

«Es el sistema de inferencia más eficiente que Microsoft ha desplegado jamás», ha asegurado Scott Guthrie, vicepresidente ejecutivo de Microsoft para la nube y la IA, en una entrada de blog.

Según la empresa, el Maia 100 está concebido como un procesador para inferencia y promete hasta un 30 % más de rendimiento por dólar que el hardware actual de Microsoft. Además, ya se está desplegando en centros de datos de Azure en Estados Unidos para impulsar servicios como Microsoft 365 Copilot, Foundry y los últimos modelos GPT de OpenAI.

Estos chips también están integrándose en los centros de datos de la región central de EE. UU. y posteriormente llegarán a los del oeste y a otras ubicaciones.

Los chips utilizan el proceso de 3 nanómetros de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

El anuncio de la tecnológica se enmarca en plena carrera por liderar la IA generativa.

Los grandes proveedores de nube luchan por desarrollar un microcircuito propio que no dependa exclusivamente de Nvidia, que lidera el mercado.

Los lanzamientos de Amazon, Google y ahora el de Microsoft aumentan la competición en un mercado en auge. EFE

ecs/asg/icn