Microsoft ve el 2026 clave para México a pesar de que el uso de la IA aún sigue rezagado

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- El presidente y director general de Microsoft México, Rafa Sánchez, advirtió este jueves que 2026 será «un año muy importante» para el país en la adopción y avance de la inteligencia artificial (IA), aunque se mantiene rezagado frente a otras economías.

Durante el evento principal del Microsoft AI Tour, realizado en la capital mexicana, Sánchez aseguró que «todos los ojos del mundo van a estar sobre nosotros» debido a dos hitos: el Mundial de Fútbol 2026 y la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que dijo, «regula el comercio del bloque económico más grande del mundo».

El directivo afirmó que la IA generativa «no es solo una realidad», sino que «ya es una necesidad», al considerar que está redefiniendo la competitividad, la innovación y la forma en que personas y organizaciones interactúan, con impactos en productividad del personal, relación con la clientela, rediseño de procesos y desarrollo de productos y servicios.

En ese marco, Manuel Pliego, director de asuntos gubernamentales de Microsoft México, apuntó que la adopción de la IA en el país es de apenas un 17,8 % entre la población económicamente activa, según datos de la compañía.

Aunque este indicador sitúa a México en «una posición intermedia», según Pliego, incluso por debajo de Argentina, Costa Rica, Colombia, Uruguay, Panamá y Chile, en Latinoamérica, también reconoció un avance del 1,1 % frente al 16,7 % que registraba a inicios de 2025.

En el mismo comparativo, economías como las de Emiratos Árabes Unidos aparecen con un 64 % y Singapur con un 60,9 %, mientras Corea del Sur figura con un 30,7 %.

Judson Althoff, responsable del negocio comercial global de Microsoft, dijo que su objetivo era ofrecer un «marco de éxito» para navegar la transformación con IA, exponer las capacidades más recientes y mostrar cómo se usan para obtener resultados empresariales, además de escuchar experiencias de clientes.

La IA como motor

Althoff presentó su estrategia para acelerar la adopción de la IA en las empresas, centrándose en Frontier Transformation como el siguiente salto en la evolución: dónde la IA deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en el motor que redefine cómo se crea valor, aseguró.

Describió aplicaciones internas en Microsoft Copilot, como el uso de IA para personalizar ofertas y conexiones con clientes, y mejoras en operaciones de soporte, lo que, dijo, incrementó la satisfacción de clientes en más de un 12 % anual y elevó el autoservicio en más del 35 %.

También afirmó que la IA está acelerando la innovación, con generación de código, pues asumió que «usamos IA para escribir más de 35 %” del código de nuevos productos, lo que —según explicó— ha permitido desarrollar software «más seguro» y llegar más rápido al mercado.

Mencionó avances en laboratorios cuánticos y el lanzamiento del primer chip cuántico, además de un kit de desarrollo para terceros, al sostener que la IA puede apoyar desde el descubrimiento de materiales hasta investigación de fármacos.

Si bien el avance de la IA es una tendencia global, cada vez son más las muestras de la rápida adopción que las firmas nacionales están haciendo de estas innovaciones.

Un ejemplo claro de ello es Cemex, que dio a conocer LucaBot, un agente de IA desarrollado con tecnología de Microsoft para transformar la forma en que la organización analiza información financiera y operativa, ya que permite acceder en segundos, mediante lenguaje natural, a datos entrenados con más de una década de información y más de 120 indicadores clave de desempeño, lo que fortalece la precisión y agilidad de la toma de decisiones. EFE

