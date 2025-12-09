Miembro de las Fuerzas Armadas británicas muere durante un «accidente trágico» en Ucrania

1 minuto

Londres, 9 dic (EFE).- Un miembro de las Fuerzas Armadas británicas ha muerto este martes en un «accidente trágico» en Ucrania mientras supervisaba unas pruebas de nuevo material defensivo, informó el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un comunicado.

«Con gran pesar, debemos anunciar que un miembro de las Fuerzas Armadas británicas ha muerto en Ucrania esta mañana, martes 9 de diciembre», escribió un portavoz del ministerio británico en un documento difundido en la red social X.

De acuerdo con el texto, este miembro de las Fuerzas Armadas, del cual no ha trascendido por el momento su identidad ni su rango, «resultó herido en un trágico accidente mientras observaba a las fuerzas ucranianas probar nuevo material de defensa, lejos de las líneas del frente».

El incidente parece no haber sido causado por fuego hostil, según indicó la cadena británica BBC.

En respuesta al comunicado, el titular de Defensa del Reino Unido, John Healey, aseguró estar «devastado» por la muerte del militar británico y agregó: «Mis pensamientos están con sus familiares, amigos y colegas mientras lloran la pérdida de un ser querido. Nuestros corazones están con ellos».

El Gobierno británico ha confirmado con anterioridad la presencia de un «pequeño número de personal» en territorio ucraniano. EFE

rb/fpa