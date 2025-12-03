Miembro de trío terrorista neonazi culpable de 10 asesinatos dice sentirse avergonzada

Berlín, 3 dic (EFE).- Beate Zschäpe, única superviviente del trío terrorista neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU) que entre 2000 y 2007 asesinó a nueve inmigrantes y una policía, afirmó este miércoles sentirse avergonzada y haber entretanto aceptado plenamente su condena en 2018 a cadena perpetua.

«Ahora siento vergüenza. Me avergüenzo», dijo Zschäpe, de 50 años, citada por el diario Bild, al declarar durante varias horas ante la Audiencia Territorial de Dresde como testigo en el juicio contra su amiga Susann E., presunta colaboradora del grupo terrorista.

Respecto a su culpa, señaló que su contribución al delito fue convivir con los otros dos terroristas neonazis, Uwe Mundlos y Uwe Bönhardt, por haber sido ella un pilar fundamental que «aportaba el toque familiar».

«Estábamos bastante solos en nuestra constelación de a tres», agregó.

Mundlos y Böhnhardt se suicidaron en 2011 en una furgoneta al verse acorralados por la Policía tras cometer un atraco fallido, momento en el que salio a la luz la existencia de la célula terrorista.

«Empieza con discernir. Yo no cometí ningún asesinato, no estuve en ningún lugar del crimen. En el juicio vi más culpa propia. No le di tanta importancia a los atracos a bancos», dijo al hablar de su responsabilidad y al reiterar que los diez asesinatos atribuidos a la NSU fueron cometidos por sus dos compañeros.

No obstante, ver durante su juicio a los familiares de las víctimas, le afectó, añadió.

«No tengo contacto con las familias de las víctimas. Me resulta difícil escribirle a alguien. Cada uno lo afronta de manera diferente. Si me pusiera en contacto con ellos, lo consideraría una intromisión», dijo.

Respecto a su vínculo con Susann E., con quien dijo haber mantenido contacto personal por última vez en 2011, aseguró que tenían «una muy buena relación» y que constituía «el aspecto femenino» en su vida en aquel entonces.

De momento, Zschäpe ha reconocido que utilizó el documento de identidad y la tarjeta sanitaria de la acusada.

Además, Susann E. y su marido, André E., condenado a dos años y seis meses de libertad condicional por apoyo a la organización terrorista, le proporcionaron abonos de transporte válidos a nombre del matrimonio.

Susann E., por su parte, recibió de Zschäpe un viaje a Disneyland Paris por su cumpleaños, así como un equipo de música para la familia, explicó la condenada.

Zschäpe estaba integrada en el día a día de Susann E., añade, al explicar que recogía a sus niños del jardín de infancia.

Según la acusación, Susann E. estuvo implicada en el alquiler de una autocaravana que Böhnhardt y Mundlos utilizaron en su último atraco y que fue hallada incendiada el 4 de noviembre de 2011 con los cadáveres de ambos, que aparentemente se habían suicidado cuando estaban a punto de ser detenidos por la Policía.

Cuatro días después, Zschäpe se entregó a las autoridades tras prender fuego, para destruir pruebas, a la vivienda que había compartido con los dos terroristas.

La Fiscalía estima que entre 1998 y 2011 la NSU llevó a cabo diez asesinatos, tres atentados con bomba que dejaron 32 heridos y quince atracos a bancos para financiarse. EFE

