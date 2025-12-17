Miembro del consejo electoral hondureño dice «solo falta que metan fuego» a la institución

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- Cossette López, uno de los tres consejeros del ente electoral de Honduras, dijo este miércoles que «solo falta que le metan fuego» a la institución, que enfrenta muchos problemas que no permiten que se inicie un escrutinio especial para el recuento de al menos 2.792 actas con inconsistencias de las elecciones generales del 30 de noviembre.

«En este momento yo debo decir que lamento mucho el nivel al que se ha escalado, lo único que falta es que le metan fuego al Consejo Nacional Electoral», subrayó López en una comunicación telefónica con el Canal 5 de la Corporación Televicentro en Tegucigalpa.

«Somos prisioneros de dos partidos y lamentablemente de los cuerpos del orden que están recibiendo órdenes de no conjugar con el proceso ni poner orden público», afirmó la funcionaria. EFE

