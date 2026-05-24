Miembros alemanes de flotilla vuelven a su país y acusan a Israel de «tortura»

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Berlín, 24 may (EFE).- Varios miembros alemanes de la Flotilla Global Sumud llegaron durante este fin de semana a Alemania y fueron recibidos en diferentes aeropuertos germanos entre cánticos, gestos de apoyo y acusaciones contra el trato recibido por parte de la autoridades israelíes, a las que acusaron, entre otras cosas, de «tortura».

Según publicó la agrupación germana de la Flotilla Global Sumud en su cuenta de Instagram, Ercan Tocan, uno de los ocho alemanes que formó parte de la iniciativa que trató de llegar a la Franja de Gaza por mar antes de ser interceptada por el Ejército israelí, aterrizó este domingo al aeropuerto de la ciudad de Hannover (centro).

Imágenes de un vídeo publicado la cuenta alemana de Flotilla Global Sumud muestran a Tocan cuando fue recibido en el aeropuerto por un pequeño grupo de manifestantes que cantaron lemas de apoyo a Palestina como «¡Viva, viva Palestina» o «¡Viva, viva Gaza!», además de pedir, «¡Paren el genocidio!» y clamar «¡Israel es un estado terrorista!».

La víspera, otro de los integrantes del grupo alemán de la flotilla conocido como Hannes denunció un trato de la autoridades israelíes que no tiene «nada que ver con la dignidad de la persona» ni con el «Estado de derecho» a su llegada en el aeropuerto de Düsseldorf, en el oeste alemán, donde le esperó una comitiva con pancartas de apoyo a Palestina.

«Las 72 horas que estuvimos secuestrados por Israel fueron muy duras y exigentes. Lo que ocurre allí es un sistema increíblemente injusto», dijo Hannes, quien denunció haber sido puesto en prisión «ilegalmente».

«Nos secuestraron, nos robaron, nos golpearon, nos maltrataron y nos torturaron», abundó, antes de declararse «extremadamente feliz» de haber vuelto a Alemania.

El Gobierno alemán condenó el viernes, antes de que comenzaran a llegar los miembros alemanes de la flotilla, el trato «inaceptable» que ha dado Israel a los integrantes de iniciativa detenidos esta semana por Israel en aguas internacionales.

«El trato dispensado a los activistas, entre los que se encuentran ciudadanos alemanes -algo de lo que nos hemos enterado solo la víspera-, es, desde nuestro punto de vista, igualmente inaceptable, por lo que lo condenamos», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania Martin Geiger en una rueda de prensa ordinaria. EFE

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