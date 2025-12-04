Miembros de la UER aceptan reformas en Eurovisión y la participación de Israel en 2026

2 minutos

Ginebra, 4 dic (EFE).- Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas de Eurovision planteadas por la organización y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso, en el que participará.

«La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones», según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

Como una forma de sofocar la polémica, la UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos) una moción sobre las reformas, consistentes en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

El voto fue secreto a petición de un grupo de países, entre ellos España, aseguraron fuentes próximas a la asamblea.

España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos o Islandia habían defendido que su permanencia en el certamen dependería de que Israel fuese apartada por sus violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la guerra de Gaza.

Y, una vez conocido el resultado de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían dicho que harían si Israel participaba.

Junto a ellas, también se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara. EFE

