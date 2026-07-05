Migración afirma que joven parturienta haitiana utilizaba cédula dominicana falsa

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Santo Domingo, 5 jul (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) informó este domingo que la retención de una joven que dio a luz un bebé en el hospital Doctor Antonio Musa de San Pedro de Macorís se produjo tras comprobar que sus documentos de identidad eran falsos, pero se le permitió permanecer en el país tras confirmar que el padre de su niño es dominicano.

Migración precisó que la retención de la joven parturienta se produjo porque su cédula era falsa, y la Junta Central Electoral había confirmado que era una suplantación de identidad, por lo que los demás documentos presentados carecían de legitimidad y se requería de un procedimiento para confirmar que el padre de la criatura era dominicano, una atribución exclusiva de la DGM «y no de terceros que quisieron atribuirse la responsabilidad de validar documentos que la institución ya sabía que eran falsos», dijo el organismo en una nota.

La institución explicó que, en el caso de la joven de San Pedro de Macorís difundido en las redes sociales, ella permaneció ingresada en el hospital durante 16 días, debido a un cuadro de preeclampsia y que, al momento del parto, no había presentado documentos validos de identificación, debido a que como señalamos anteriormente en el acta de nacimiento presentada por la madre se observaron incongruencias.

Familiares de la joven y activistas defensores de los haitianos en el país, anunciaron que la joven es dominicana y que fue apresada en el hospital Musa y trasladada al lugar de procesamiento de Migración en el Centro Vacacional de Haina, San Cristóbal.

La DGM afirmó que todas las actuaciones de control migratorio en este caso se realizaron conforme a la actual legislación dominicana y tomando en cuenta la protección del núcleo familiar explica que cada caso es manejado y evaluado de forma particular, cada caso es único y lo estudia un equipo de investigadores, abogados y psicólogos.

«Este equipo multidisciplinario realiza sus labores en la sede de la DGM, y cuenta con la colaboración del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), el departamento de investigaciones de la Junta Central Electoral, la unidad especializada de Trata y Trafico de personas de la Procuraduría General de la República, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)», dijo la DGM.

La institución aclaró que las parturientas en condiciones migratorias irregular son recibidas en los centros de procesamiento luego de cumplir un periodo de hospitalización de 72 horas, cuando el parto normal y 7 días para partos por cesárea, y son llevadas a los centros de procesamiento migratorios (CPM) luego de validar que tanto la parturienta como la criatura estén fuera de peligro. Son deportadas a su país de origen, cuando no logran demostrar un estatus migratorio legal.EFE

rsl