Migración afirma venezolana fue deportada por llegar al país con documentación falsa

2 minutos

Santo Domingo, 19 dic (EFE).- La Dirección General de Migración (DGM) informó hoy que el pasado martes Belitza Quijada Castro, de nacionalidad venezolana, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), luego de que inspectores de migración detectaran su intento de entrar al país portando un carné de permiso de trabajo temporal (TT-1) fraudulento.

Quijada Castro arribó en esa fecha al país, procedente de Venezuela vía Colombia, y, una vez identificado el documento falso, se aplicó el protocolo migratorio correspondiente, que consiste en entrevistar al pasajero a través del personal de inteligencia migratoria y posteriormente se determinó su no admisión a territorio dominicano.

También se verificó que en su última entrada al país, el pasado 25 de octubre de 2019, se excedió en el tiempo permitido para permanecer en República Dominicana, precisó una nota de Migración.

El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, ordenó la investigación correspondiente, en función a la denuncia presentada en las oficinas de la DGM por Andrés Taveras, dominicano casado con la hija de Quijada Castro, también de nacionalidad venezolana.

Según la denuncia, el documento falso es producto de una estafa hecha por un individuo identificado como Gabriel Alejandro Rodríguez, quien supuestamente se hizo pasar por colaborador de la institución para lucrarse ilícitamente.

Luego de haber verificado la base de datos de esta institución, la DGM afirma que Gabriel Alejandro Rodríguez ni es ni ha sido colaborador de la institución y que para la investigación se está colaborando con la Procuraduría Especializada en Trata y Tráfico, para dar con su paradero, establecer responsabilidades y proceder con las sanciones legales correspondientes.

Ante los hechos, la Dirección General de Migración recuerda que los procesos migratorios son personales y que deben realizarse estrictamente por las vías oficiales. También exhorta a la ciudadanía a no utilizar intermediarios y a denunciar cualquier contacto sospechoso que pretenda gestionar documentos fuera del marco legal establecido.EFE

rsl