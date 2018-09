Los cantones con la menor proporción de residentes suizos con un segundo pasaporte son Berna, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Rodas Interiores y Appenzell Rodas Exteriores, donde no superan el 10%.

Uno de cada seis suizos es doble nacional 25 de septiembre de 2018 - 16:54 Alrededor del 17% de los residentes suizos mayores de 15 años tiene dos pasaportes, y el cantón de Ginebra tiene la mayor proporción de habitantes con doble nacionalidad: 45%. Según las cifras publicadas por la Oficina Federal de Estadística (OFS) el martes, la tasa de doble nacionalidad supera el 20% en los cantones de Zúrich, Basilea Ciudad, Tesino, Vaud y Neuchâtel. Los cantones con la menor proporción de residentes suizos con un segundo pasaporte son Berna, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Rodas Interiores y Appenzell Rodas Exteriores, donde no superan el 10%. Entre la población con doble nacionalidad, el 64,4% obtuvo la nacionalidad suiza por naturalización y el 35,6%, por nacimiento. Un total de 45 000 personas se naturalizaron en Suiza en 2017: 2 000 más que el año anterior. Más de las tres cuartas partes procedían de un país europeo. Una quinta parte del total se benefició de un proceso de naturalización facilitado ofrecido a cónyuges e hijos de ciudadanos suizos.