Migrantes latinoamericanos expulsados de EEUU a RD Congo vuelven a sus países de origen

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«Más de la mitad» de los 15 migrantes latinoamericanos expulsados de Estados Unidos y deportados a la República Democrática del Congo (RDC) en abril abandonaron este país para regresar a sus naciones de origen, anunció el viernes el gobierno congoleño.

El 17 de abril, 15 hombres y mujeres oriundos de Colombia, Ecuador y Perú aterrizaron en la capital congoleña, Kinshasa, en el marco de un controvertido dispositivo estadounidense de expulsión de extranjeros en situación irregular hacia terceros países.

El presidente estadounidense Donald Trump amplió recientemente las expulsiones de extranjeros a nuevas categorías de personas, incluidas algunas que gozan de protección jurídica contra el retorno a su país.

La llegada de los 15 latinoamericanos en abril fue el primer envío de migrantes expulsados por Estados Unidos a la RDC.

Este extenso país de África Central se sumó así a la lista de Estados africanos que aceptaron formar parte del programa estadounidense de expulsiones, entre los que se encuentran Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún y Esuatini.

Estos acuerdos han ido acompañados a menudo de apoyo financiero o logístico estadounidense, ya que el objetivo de Washington es lograr que los migrantes abandonen rápidamente su territorio.

«Hasta la fecha, más de la mitad de los 15 ciudadanos admitidos en el territorio nacional el 17 de abril en el marco de este dispositivo ya abandonaron la República Democrática del Congo para regresar a sus países de origen», indicó el Ministerio de Comunicación congoleño en un comunicado.

«Próximamente se producirán otras salidas en el marco de la aplicación del dispositivo», prosiguió, añadiendo que «estas evoluciones confirman el carácter estrictamente transitorio» del dispositivo.

La llegada de migrantes latinoamericanos a Kinshasa había suscitado fuertes críticas por parte de la sociedad civil y en las redes sociales congoleñas.

La RDC es uno de los países más pobres del mundo. La mayoría de los habitantes de Kinshasa no tiene acceso estable ni al agua corriente ni a la electricidad. Cerca del 75% de los congoleños vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

La AFP había recabado los testimonios de varios migrantes llegados a Kinshasa. La mayoría, que no hablaba francés -el idioma oficial en RDC-, había expresado su preocupación y manifestado su deseo de salir rápidamente del país.

La oenegé de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch estimó en septiembre que estas expulsiones por parte de Estados Unidos en el marco de «acuerdos opacos» violaban el derecho internacional y debían ser rechazadas.

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