Miguel Ángel Silvestre rueda junto al Coliseo a las órdenes de Ferzan Ozpetek

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Roma, 30 jun (EFE).- El actor español Miguel Ángel Silvestre se ha sumado al rodaje de la nueva película del cineasta italiano Ferzan Ozpetek, ‘Nella gioia e nel dolore’, y se ha puesto ante las cámaras con el Coliseo de Roma como escenario

El propio actor lo ha anunciado este martes en sus redes sociales, con un video en el que aparece con barba, camisa blanca y gafas de pasta celebrando su participación en el rodaje.

«Trabajar con Ferzan Ozpetek, en Italia, en Roma, delante del Coliseo… ¿qué más puedo pedir?», afirma entre risas.

La nueva película de este director turco nacionalizado italiano, conocido por obras como ‘Le fate ignoranti’ (2001) o ‘Nuovo Olimpo’ (2023), llegará a las salas italianas la próxima Navidad con el título ‘Nella gioia e nel dolore’ (En la alegría y en el dolor).

El inicio del rodaje fue anunciado el pasado 15 de junio en Roma con la participación de numerosos rostros conocidos del mundo del espectáculo o de la televisión.

En el reparto destacan, entre otros, la actriz Sabrina Ferilli, el actor Luca Argentero, la popular presentadora Mara Venier, la actriz y cómica Geppi Cucciari y la veterana artista Amanda Lear, antigua musa de Salvador Dalí.

La película, según sus productores, trata de la relación entre una diva del cine, un grupo de amigos y el valor de la memoria, como una especie de «oda al amor y a la amistad» a lo largo del tiempo, de las alegrías y de los dolores de la vida. EFE

gsm/rml