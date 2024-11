Miguel Almirón: «Todavía no cumplimos el objetivo que todos queremos»

3 minutos

Asunción, 20 nov (EFE).- El mediapunta paraguayo Miguel Almirón, autor de uno de los dos goles del empate de la Albirroja ante su similar de Bolivia, celebró este miércoles el resultado en su visita a La Verde, pero avisó: «Todavía no cumplimos el objetivo que todos queremos».

«No tenemos que relajarnos, todavía no cumplimos el objetivo que todos queremos, así que nada, tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando», declaró el jugador del Newcastle de la liga inglesa a periodistas a su llegada en la madrugada de este miércoles al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

Paraguay sacó este martes un punto a Bolivia con los goles de Almirón y Julio Enciso que sellaron un empate 2-2 en el fortín de la Verde a más de 4.000 metros de altitud.

De esta forma, el seleccionado que dirige Gustavo Alfaro cierra el año con seis partidos sin conocer un resultado adverso desde agosto pasado, cuando el timonel argentino asumió las riendas del plantel y se estrenó con un empate ante Uruguay en Montevideo.

Los guaraníes conquistaron desde entonces tres victorias en el mítico estadio Defensores del Chaco ante Brasil, Venezuela y Argentina y dos empates más, ante Ecuador y Bolivia, respectivamente.

«Rescato la actitud del equipo, no solamente este partido que jugamos contra un rival directo, los partidos contra Argentina, contra Brasil», agregó Almirón, quien destacó que en los últimos combos «el grupo demostró que ante la adversidad puede sacar lo que tiene Paraguay y lograr la victoria».

Por su parte, Enciso, el delantero​ del Brighton & Hove Albion inglés, destacó el papel del «profe» Alfaro, a quien describió como un «papá guasú» (grande).

«Somos un grupo joven también y creo que nos guiamos mucho por él y es un papá guasu, como dicen», respondió Enciso a las consultas de los reporteros.

Alfaro declaró a su llegada a suelo paraguayo que este es un momento para «los chicos», a quienes consideró «los verdaderos protagonistas de todo esto que están viviendo».

El estratega expresó su felicidad, «más que nada porque el fútbol tiene sus costados ingratos, difíciles».

«Los chicos han pasado por momentos difíciles», señaló el técnico, quien consideró que «Paraguay necesitaba un momento como estos».

«Y yo lo único que puedo decir es que el compromiso que tienen estos chicos es fantástico, que van a hacer lo imposible para tratar de cumplir el sueño de todo un país, que es jugar la copa del mundo y que jugamos cada partido y cada instancia sabiendo lo que estamos defendiendo», agregó.

A la celebración se sumó el presidente paraguayo, Santiago Peña, quien incluso bromeó con el malestar que sufrió durante su participación en la cumbre de líderes del G20, que lo obligó a permanecer bajo observación en un hospital en Río de Janeiro entre la noche del lunes y este martes.

«¡Por eso luego se me sube todo la presión! Paraguay no se rindió y consiguió un valioso punto! Gracias muchachos por demostrar que cuando jugamos con garra guaraní no hay imposibles», publicó Peña en X.EFE

lb/jap