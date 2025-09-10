Miguel Herrera dice que no entiende por qué Costa Rica baja el nivel en los partidos

The Swiss voice in the world since 1935

San José, 9 sep (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, asumió su responsabilidad en los malos resultados del equipo en las primeras dos jornadas de la fase final de la eliminatoria al Mundial de 2026 y dijo que no entiende por qué el equipo bajó el nivel este martes en el empate 3-3 en casa contra Haití.

«El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierdes la ventaja, la forma de juego. No entiendo lo que pasa. Regalamos jugadas tontas, dejamos de tener la pelota y le damos la iniciativa al rival», declaró Herrera en la conferencia de prensa posterior al partido contra Haití.

El pasado viernes Costa Rica ganaba por 0-1 frente a Nicaragua y terminó cediendo el empate, y este martes, como local, ganaba por 2-0 y al final sufrió para empatar 3-3 con un gol de último minuto del zaguero Juan Pablo Vargas.

«Yo soy el responsable, toda la culpa es mía. Me trajeron para que esto funcione y tiene que funcionar», reconoció Herrera, quien dijo que se va «ocupado» para «hacer las cosas mejor y que el equipo redondee los partidos» en las próximas dos jornadas de octubre, como visitante contra Honduras, y en casa frente a Nicaragua.

Sobre los gritos de la afición pidiendo su salida al terminar el partido, Herrera expresó que sería «cobarde» de su parte renunciar y afirmó que él trabaja mucho y que los futbolistas tienen «la idea» de lo que deben hacer en la cancha.

«No entiendo por qué dejan de hacer lo que estaban haciendo muy bien. Hicimos un primer tiempo muy bueno», reiteró Herrera, quien subrayó que «el barco no va a la deriva».

Tras 2 jornadas, Honduras lidera el Grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1). Solo el primer lugar del grupo clasificará al Mundial de 2026. EFE

