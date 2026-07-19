Miguel Urban, de ‘Rumbo a Cuba’: «Quien está haciendo algo heroico es el pueblo cubano»

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La Habana, 18 jul (EFE) .- El coordinador de la iniciativa ‘Rumbo a Cuba’, Miguel Urbán, afirmó este sábado que «quien está haciendo algo heroico es el pueblo cubano» frente al bloqueo petrolero de EE.UU., ante el cual la campaña española ayudará a la isla con equipos fotovoltaicos e insumos médicos destinados a un hospital pediátrico.

El exeurodiputado español, miembro de Anticapitalistas, señaló a EFE durante un encuentro de la delegación con autoridades cubanas en la institución cultural Casa de las Américas en La Habana, que las medidas de EE.UU. contra el país caribeño son una «agudización del bloqueo de carácter medieval».

«De hecho, es muy parecido a las primeras medidas que ejecutó Israel contra Gaza de cortarles la luz, cortarles el agua, cortarles la posibilidad de vivir», añadió, a la vez que lamentó la inacción internacional.

Criticó asimismo, la postura de los gobiernos europeos que, pese a votar mayoritariamente en contra el bloqueo, «no hacen nada para romperlo».

Urbán llegó al país caribeño con el primer grupo de ‘Rumbo a Cuba’, una campaña impulsada por más de 150 organizaciones sociales, sindicales y políticas, que junto a la organización humanitaria Open Arms, llevarán a la isla equipos fotovoltaicos e insumos médicos destinado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez para reforzar la autonomía energética de la unidad de cuidados intensivos.

La carga humanitaria a bordo del velero ‘Astral’ de Open Arms -el primer barco de una iniciativa de la sociedad civil en cruzar el Atlántico con destino a Cuba- arribará este domingo a La Habana y también incluye insumos sanitarios, libros y material de papelería para la biblioteca del pabellón de oncología pediátrica.

En este sentido, subrayó Urbán, «la travesía no pretende ser un acto heroico, sino un ejercicio de justicia elemental», pues afirmó, «quien está haciendo algo heroico y quien está haciendo algo extraordinario es el pueblo cubano día a día».

Añadió, además, que la iniciativa no ha recibido financiación pública alguna y ha sido costeada de forma íntegra a través de la autogestión de más de 4.000 donantes.

«Ante esto las organizaciones sociales y políticas de ‘Rumbo a Cuba’ decidimos rebelarnos. Si nuestros gobiernos no hacían nada y lo haríamos nosotros porque entendíamos que solo el pueblo salva al pueblo», añadió.

Puntualizó que con una recaudación de más de 160.000 euros, la misión busca un impacto práctico inmediato para lo cual el cargamento principal a bordo del velero está compuesto por baterías de repuesto y paneles solares que se prevé garanticen unas diez horas de rendimiento eléctrico ininterrumpido en las salas de cuidado intensivo del centro hospitalario.

El objetivo dijo Urbán es «que nunca vuelva a pasar, como ha pasado estas semanas, que muchos facultativos se han visto obligados a asegurar el oxígeno a pacientes de forma manual».

Washington ha aplicado una política de máxima presión a La Habana desde inicios de año para que introduzca cambios políticos y económicos; y para ello impuso desde enero un bloqueo petrolero -que ha deteriorado excesivamente las ya precarias condiciones de vida en la isla- y nuevas sanciones en mayo, que ahuyentan a empresas extranjeras.

La economía estatal está casi en su totalidad paralizada y se estima que se va a contraer al menos un 6,5 % este ejercicio (tras una caída acumulada de más del 15 % en los cinco años previos). El transporte público ha desaparecido, la industria no produce y los hospitales apenas ofrecen algunos servicios mínimos. EFE

cdg/rfg