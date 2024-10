Mike Johnson conversó con Netanyahu sobre el fallido ataque a su residencia en Israel

Washington, 19 oct (EFE).- El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, mantuvo este sábado una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras el ataque fallido contra la residencia privada del israelí, atribuido a Hizbulá.

«Hoy hablé con mi amigo, el Primer Ministro @Netanyahu, y me alegra informar que está a salvo, de buen ánimo y sin inmutarse», escribe hoy Johnson en X.

El republicano cuenta que reiteró al israelí el firme apoyo de Estados Unidos a su país y su «compromiso permanente de ayudar a contrarrestar a Irán y sus representantes terroristas».

Además, señala que «este es un momento crucial y Estados Unidos debe cumplir» y que la administración de Joe Biden y Kamala Harris debe dejar de «retrasar el suministro de armas necesarias a Israel» y comenzar a implementar «las sanciones contra Irán que el Congreso aprobó esta primavera».

El medio The Times of Israel apunta hoy que el candidato republicano a las próximas elecciones, Donald Trump, también habló con Netanyahu sobre el ataque, aunque el expresidente no se ha pronunciado al respecto.

Israel confirmó este sábado que un dron que impactó en Cesárea iba dirigido a la residencia privada de Netanyahu en esa ciudad, pero que ni él ni nadie de su familia se encontraban en la casa.

«Los agentes de Irán que hoy intentaron asesinarme a mí y a mi esposa cometieron un amargo error», manifestó el primer ministro tras el ataque. EFE

