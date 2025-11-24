Milán abre la semana con una caída del 0,85 % pendiente de Ucrania y la Fed

Roma, 24 nov (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes a la baja y su índice selectivo FTSE MIB retrocedió un 0,85 %, hasta situarse en los 42.298,17 puntos, a la espera de un acuerdo que pacifique Ucrania y de la Reserva Federal (Fed) estadounidense.

Por su parte el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,70 %, hasta los 44.921,45 enteros.

Durante la sesión se cambiaron de manos 683 millones de acciones por un valor de 4.935 millones de euros (5.681 millones de dólares al cambio).

Los inversores siguen de cerca las propuestas del presidente de Estados Unidos para la paz entre Ucrania y Rusia pero también la posibilidad de un nuevo recorte de tipos en ese país por parte de su Reserva Federal durante el próximo mes de diciembre.

Entre los números rojos quedaron la compañía del sector defensa Leonardo, que perdió un 2,32 %, seguida por la eléctrica A2a (1,48 %), la lotería Lottomatica Group (1,26 %), la siderúrgica Tenaris (0,89 %) o el servicio postal Poste Italiane (0,83 %), entre otras.

Por el contrario, entre los beneficios destacaron la extractora de agua Interpump Group (3,45 %), el gigante del motor Stellantis (3,40 %), la petrolera Saipem (2,92 %), la fabricante de cables Prysmian (2,72 %) o Telecom Italia (1,99 %). EFE

